A días de casarse la hermana de Messi se descompensó y tuvo un grave accidente

María Sol Messi sufrió un accidente automovilístico en Miami mientras manejaba. Su madre, Celia Cuccittini, confirmó que ya está en Rosario, fuera de peligro, y que la recuperación será prolongada

En las últimas horas se conocieron detalles del accidente que protagonizó María Sol Messi, la hermana menor de Lionel, mientras se encontraba en Miami. La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien relató que la joven se descompensó al volante y terminó impactando contra una pared.

El episodio generó preocupación en el entorno familiar, aunque su madre, Celia Cuccittini, aclaró que actualmente su hija se encuentra en Rosario y fuera de peligro. “Se descompensó manejando y chocó contra una pared”, explicó De Brito, tras dialogar con la mamá del capitán de la Selección argentina.

Producto del accidente, la diseñadora terminó con dos vértebras fracturadas, lesiones en el talón y una quemadura en la muñeca. Estas heridas obligaron a iniciar un proceso de rehabilitación que demandará tiempo y cuidados médicos específicos.

La joven ya se encuentra en la Argentina, acompañada por su familia en Rosario, donde realiza la recuperación. Según De Brito, Celia Cuccittini confirmó que su hija está bajo tratamiento y que atraviesa un momento sensible desde lo emocional, dado que no suele exponerse públicamente y se mostró angustiada por la difusión del hecho.

El accidente también obligó a suspender un evento familiar de gran relevancia: el casamiento de María Sol Messi con Julián “Tuli” Arellano, entrenador de juveniles del Inter Miami. La boda estaba prevista para el 3 de enero en Rosario, pero quedó postergada hasta que la joven logre completar su rehabilitación.

En este tiempo, deberá someterse a curaciones por las quemaduras y esperar la consolidación de las vértebras dañadas y del hueso del pie. El proceso será largo, aunque la familia se mostró confiada en que podrá superar las lesiones con éxito.