El Servicio Meteorológico Nacional paralizará vuelos el viernes por un paro histórico

La suspensión de informes oficiales entre las 5 y las 12 de mañana generará un fuerte impacto, ya que sin datos meteorológicos actualizados no podrán despegar aviones ni zarpar ferris y buques. La medida responde a un reclamo gremial por 140 despidos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que este viernes se llevará adelante un apagón informativo sin precedentes. Entre las 5 y las 12 horas no se emitirán pronósticos ni reportes oficiales, lo que afectará directamente a la aviación comercial y a la navegación. La protesta fue convocada por el gremio ATE, en rechazo a los 140 despidos en el organismo.

La medida es inédita en los 153 años de historia del SMN y pone en evidencia la dependencia crítica del transporte respecto de los datos meteorológicos oficiales. Según las normas internacionales, ningún avión puede despegar sin un plan de vuelo que incluya información sobre visibilidad, vientos y tormentas. Por eso, los vuelos programados en ese horario podrían sufrir demoras, reprogramaciones o cancelaciones puntuales.

El conflicto también alcanzará a otros sectores. Los ferris que conectan Buenos Aires con Colonia y Montevideo no podrán operar sin parte meteorológico oficial, y lo mismo ocurrirá con los buques comerciales que deban zarpar de puertos argentinos. Solo se mantendrán reportes para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales, según confirmaron desde el organismo.

Desde el gremio, voceros de ATE remarcaron que la medida busca visibilizar el impacto de la reducción de personal en la calidad de los datos. “Sin meteorólogos, no hay seguridad en los vuelos ni en la navegación”, advirtieron, subrayando que el monitoreo nocturno ya se encuentra debilitado por la falta de recursos.

Las aerolíneas se mantienen en estado de alerta y esperan que el Ministerio de Trabajo dicte una conciliación obligatoria para evitar el apagón. Una fuente del sector aerocomercial explicó: “Cancelar un vuelo produce una alteración difícil de normalizar, y si lo podemos evitar lo vamos a evitar”.

Para quienes tengan un vuelo programado en Mendoza o en cualquier aeropuerto del país durante la franja de paro, la recomendación es consultar con la aerolínea el estado de la programación, verificar posibles reprogramaciones y llegar con tiempo al aeropuerto. En caso de que la conciliación no se dicte, las demoras serán inevitables.

El paro del SMN abre un debate sobre el futuro del organismo y la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial para la aviación, la navegación y la seguridad pública. Mientras tanto, pasajeros y empresas aguardan una resolución que evite que el viernes se convierta en una jornada caótica para el transporte en Argentina.