Video: grabó a su perro mientras ayudaba con las compras de la casa y se volvió viral

La mascota cautivó a los usuarios de TikTok por su simpatía al trasladar uno por unos los productos del auto a la casa.

Las mascotas suelen ser un integrante más de las familias y en este caso, el perro lo entendió muy bien. Es que un usuario de Tiktok compartió en las redes sociales la graciosa manera en que lo ayudan a entrar las compras del supermercado de una manera bastante inusual.

“A colaborar con las cosas de la casa entonces”, destacó en el video el dueño del perro. Según se vio en TikTok, la publicación compartida por @luisbenavidesv generó una ola de comentarios de usuarios identificados o simplemente divertidos con la situación.

“Ayudeme, ya toma. Lleva para dentro”, exclamó mientras le pasaba un paquete de fideos a su perro quien lo tomaba con su boca y corría rápidamente a la casa para dejarlo adentro y volver al auto para seguir ayudando.

Sin embargo, se comenzó a cansar y dejó algunos productos en el patio. “Así me ayudan. Estaba bien y ahora me deja todo ahí tirado”, expresaron entre risas.

El video se volvió viral en pocas horas con más de 300 mil reproducciones en la red social. En los comentarios muchos usuarios resaltaron que el video era gracioso mientras que otros apuntaron que sus perros jamás podrían hacer eso.