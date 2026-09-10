Video: encontraron a un hombre idéntico a Maradona en un festival y se hizo viral

Un espectador quedó sorprendido al encontrar entre el público de un festival de cumbia en Rosario a un hombre con un enorme parecido a Diego Maradona. Lo grabó con su celular y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Un insólito episodio ocurrió durante un festival de cumbia en Rosario cuando un particular personaje apareció y terminó captando todas las miradas. Todo comenzó cuando un espectador advirtió entre la multitud la presencia de un hombre que, por sus rasgos y su apariencia, le recordó inmediatamente a Diego Armando Maradona. Compartieron el video en TikTok y se volvió viral.

El parecido llamó especialmente la atención porque el hombre tenía una imagen muy similar a la que lucía el ídolo argentino durante su etapa como entrenador de la Selección argentina. La sorpresa del espectador fue tal que decidió sacar el teléfono y registrar la escena.

Mientras enfocaba al hombre con la cámara, lanzó una frase que terminó convirtiéndose en el sello del video: “¡El Diego no murió!”.

El protagonista tardó algunos segundos en darse cuenta de que todas las miradas estaban puestas sobre él. Cuando finalmente comprendió el motivo de la grabación, reaccionó con una sonrisa y saludó a la cámara, tomándose con humor el inesperado momento.

La grabación rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y no tardó en alcanzar una enorme repercusión.

La escena llamó la atención no solamente por el parecido físico, sino también por la reacción espontánea del hombre, que lejos de molestarse disfrutó de la situación y respondió con una sonrisa cuando descubrió que lo estaban filmando.

La repercusión también permitió conocer más sobre el protagonista de la escena y descubrir que no se trata de alguien que haya pasado por casualidad frente a una cámara: en sus propias redes sociales muestra con orgullo su parecido con el Diez.

Quién es Gustavo, el hombre que se parece a Diego Maradona

El protagonista de la escena se llama Gustavo y tiene una particular presencia en redes sociales vinculada justamente con su parecido con Maradona.

En su perfil se presenta como “una persona sencilla, con un gran parecido a nuestro Diego Armando Maradona”, una descripción que refleja la manera en la que decidió asumir esta curiosa característica.

Su cuenta también está atravesada por distintas referencias al ídolo argentino. Incluso utiliza como foto de perfil una imagen realizada con inteligencia artificial en la que aparece abrazado a Maradona.

Lejos de renegar de las comparaciones, Gustavo decidió convertir ese parecido en una forma de mantener presente la figura del exfutbolista. Después de la repercusión que alcanzó el video grabado durante el festival, Gustavo utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes y las muestras de cariño que recibió.

Junto a las imágenes publicó un mensaje en el que destacó el vínculo que siente con la figura de Diego Maradona y valoró especialmente que los usuarios continúen recordando al ídolo argentino.

“Quería subir este video en agradecimiento a todos por el apoyo brindado en este último tiempo”, escribió. En su publicación también destacó el privilegio que, según expresó, tuvo de tener un parentesco con Maradona y celebró que su parecido sirva para mantener vivo el recuerdo del futbolista.