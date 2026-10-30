Una propuesta de casamiento bajo la lluvia emocionó a todos en el Parque San Martín

Un joven mendocino preparó una sorpresa para su novia en uno de los rincones más románticos de la provincia. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en TikTok.

A veces, los momentos más importantes llegan cuando menos se esperan. Eso fue lo que vivió una pareja mendocina que disfrutaba de una salida en el Parque General San Martín cuando una invitación inesperada convirtió una tarde de lluvia en un recuerdo para toda la vida. La escena ocurrió en el Rosedal, a orillas del lago, donde el joven había preparado una sorpresa para pedirle casamiento a su novia. El momento fue grabado y compartido en TikTok, y no tardó en despertar reacciones y mensajes de felicitaciones.

Todo ocurrió en el Rosedal del Parque San Martín, uno de los lugares más emblemáticos de la provincia. Allí, un joven mendocino decidió preparar un día inolvidable para su pareja. Se sentaron a tomar un café a la orilla del lago, con una increíble vista y una sorpresa que ella no se esperaba.

La pareja estaba sentada tomando un café frente al lago cuando uno de los mozos se acercó a la mesa con un ramo de flores. La joven recibió el regalo sorprendida, sin imaginar lo que estaba por suceder.

Entonces, su novio sacó un pequeño estuche del bolsillo, se arrodilló frente a ella y le hizo la esperada pregunta. La respuesta fue un sí, entre la emoción y la sorpresa.

Ella emocionada le dijo que si, y a pasar de la llovizna, todo salió más que perfecto. El video rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que celebraron la romántica propuesta.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y acumularon miles de reproducciones y comentarios de usuarios que celebraron el gesto romántico.

La repercusión también llegó a los protagonistas y a sus familiares. Entre los mensajes que recibió la publicación se destacó el de una mujer que se presentó como la mamá de la novia y expresó su emoción por la sorpresa: “Es mi hija, me muero de amor con mi yerno romántico, gracias por el video”.