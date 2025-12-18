Una mendocina se volvió viral por ser la “gemela” de Ibai Llanos: el streamer se sorprendió y hasta pidió una prueba de ADN

Una joven de Mendoza causó furor en TikTok por su impactante parecido con el streamer español Ibai Llanos. La viralización fue tan grande que el propio creador de contenido reaccionó en las redes sociales que no podía creer el parecido.

Sin lugar a dudas muchas veces nos parece encontrar en la calle a alguien que conocemos, pero en realidad se trata de una persona con características muy similares. Esto le pasó a una mendocina que luego de compartir varios videos en tiktok, muchos compararon sus rasgos físicos con los de Ibai Llanos. El parecido sorprendió a todos, hasta al mismo streamer, quien no tardó en comentar la situación.

Una mendocina logró lo que pocos: captar la atención del universo digital internacional y llegar hasta uno de los streamers más influyentes del mundo. Se trata de Abi Paulina Waiman, conocida en redes como @abipaulinawaiman, quien se volvió tendencia por su sorprendente parecido físico y gestual con Ibai Llanos.

Los videos de la joven explotaron en TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a señalarla como la versión femenina del streamer español. Lejos de esquivar las comparaciones, Abi decidió potenciar el fenómeno: imitó expresiones, recreó situaciones icónicas de Ibai y hasta replicó momentos destacados de eventos como La Velada del Año.

Uno de los clips más virales superó los 14 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el video más visto de su perfil. En otra publicación, la joven salió a la calle y le preguntó a distintas personas qué tan parecida le parecía a Ibai, en una escala del 1 al 10. Las respuestas no dejaron lugar a dudas: la mayoría la calificó con 9 y 10.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse y el humor fue protagonista. “El papá de Ibai tiene que dar explicaciones”, “Es la hermana perdida” o “Se parece más a Ibai que el propio Ibai” fueron algunos de los mensajes que inundaron las publicaciones, reforzando la viralización del caso.

La repercusión fue tan grande que cruzó fronteras y llegó directamente al streamer español, quien decidió reaccionar públicamente.

La reacción de Ibai Llanos a su parecido con una mendocina

Aunque Ibai Llanos suele esquivar este tipo de comparaciones, en esta oportunidad reconoció que el parecido lo dejó sin palabras. A través de un video, reaccionó con humor a las imágenes de la joven mendocina y confesó que no paraba de recibir mensajes señalándola como su “gemela”.

Entre risas, lanzó una frase que terminó de viralizar la historia: “Tengo una hermana gemela. De dónde has salido y quién eres”. Luego, bromeó con pedir explicaciones a sus padres y aseguró que el parecido era tanto que hasta le dio miedo: “Esto ya es demasiado, hay que hacer una prueba de ADN”.