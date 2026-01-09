Un mendocino se recibió de Policía y fue a buscar a su mamá al trabajo: “no iba a parar hasta sorprenderte con el uniforme”

El joven soñaba de niño poder convertirse en un agente de seguridad y de grande lo logró. Compartió el emotivo momento en las redes sociales y se volvió viral.

Muchas veces cuando somos niños nos preguntan que queremos ser de grandes. Ahí dejamos volar nuestra imaginación, sin ningún tipo de límite, y mientras algunos desean convertirse en médicas, astronautas o jugadores de fútbol, otros desean convertirse en policías. Esta es la historia de un joven mendocino que logró cumplir ese sueño y el día que se recibió sorprendió a su mamá en el trabajo con un emotivo encuentro que conmovió a todos en las redes sociales.

Gonzalo, efectivo de la Policía de Mendoza, protagonizó un momento que conmovió a miles. Con el uniforme de la fuerza, sorprendió a su mamá visitándola en su lugar de trabajo, un local comercial.

Él entró con la cabeza en alto al comercio donde su madre trabaja todos los días. Cuando lo vio salió rápidamente de atrás del mostrador, completamente sorprendida por el momento. No tardó ni un minuto, que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos totalmente emocionada, es que su hijo había cumplido una promesa que le había hecho desde niño.

“Desde chiquito te dije que iba a ser policía y no iba a parar hasta sorprenderte con el uniforme”, escribió Gonzalo junto a las imágenes donde se puede ver a su madre abrazarlo con orgullo.

El emotivo encuentro fue grabado y publicado por el propio Gonzalo en sus redes sociales, donde en pocas horas se volvió viral. El video recibió cientos de comentarios, muchos de ellos felicitándolo por cumplir su sueño, “genio.suerte…si seria fácil todos serian policías…y no veo..44millones en la escuela de cadetes, suerte camarada”, “para ser policía hay q sentirlo para ser policía tenes q llevarlo en el corazón en el alma te felicito q lo hayas logrado”, escribieron algunos usuarios.