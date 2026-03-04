Un hincha de Boca mendocino decidió plotear su auto y se volvió viral 

Un joven mendocino grabó a un particular auto que circulaba por la Costanera y despertó el fanatismo por el equipo de fútbol.

Algunas personas deciden agarrar su auto y volverlo algo único. Un insólito hallazgo callejero se volvió viral en Mendoza. Iba conduciendo por la Costanera cuando de repente vio un auto ploteado completamente en alusión a Boca Juniors. Como no lo podía creer compartió la escena en las redes sociales y causó furor.

Cada persona decide tunear su auto a su manera. Mientras algunos optan por bajarlo, sumarle llantas, o cambiarle la pintura, otros se van más por los cambios completos de look, sin embargo, algunos deciden llevarlo al extremo.

A través de un Tiktok, el usuario @_pedritto._ se volvió tendencia en las últimas horas en la red china de videos, luego de que compartiera un extraño hallazgo en un auto que iba pasando por una calle de Mendoza.

¿Qué tenía de diferente? Que el auto estaba totalmente tuneado con los colores y escudo del equipo de fútbol Boca Juniors. “Ni el @davooxeneize se animó a tanto”

El video estalló en reproducciones y me gustas, y entre tantos comentarios, uno de los usuarios aseguró que la persona utilizaba el auto para trabajar en una aplicación y que ya muchos lo conocían.