Un docente mendocino se jubiló y lo que hicieron sus alumnos lo emocionó hasta las lágrimas

Alberto Giménez vivió una despedida inolvidable en la Escuela 4-117 Ejército de Los Andes, en San Rafael. Entre aplausos, abrazos y gritos de cariño, toda la comunidad educativa lo acompañó en su último día de trabajo. Compartieron el video a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Hay momentos que un docente guarda para siempre. Después de tantos años frente al aula, de clases compartidas, aprendizajes y vínculos construidos, Alberto Giménez llegó a su último día de trabajo en la Escuela 4-117 Ejército de Los Andes, en San Rafael, sin imaginar que sus alumnos y compañeros le habían preparado una despedida tan especial.

El profesor mendocino se jubiló y, para acompañarlo en el comienzo de esta nueva etapa, la comunidad educativa organizó un reconocimiento que lo tomó por sorpresa y lo emocionó profundamente. Alumnos y docentes se reunieron para formar un camino de honor, entre aplausos, ovaciones y muestras de afecto.

Mientras Alberto avanzaba por el pasillo, los estudiantes gritaban su nombre y lo despedían con una calidez que terminó por convertir ese último día en la escuela en un recuerdo imborrable. La emoción pudo más y el profesor no logró contener las lágrimas.

La despedida que emocionó a un docente mendocino

La escena fue compartida por la comunidad educativa y difundida por Media Mendoza. En las imágenes se puede ver cómo los alumnos y sus compañeros se prepararon para reconocerlo y agradecerle por los años compartidos.

No hubo grandes discursos ni ceremonias formales. El cariño se expresó de una manera mucho más sencilla y, quizás por eso, más significativa: aplausos, voces que pronunciaban su nombre y un pasillo lleno de personas que quisieron estar presentes en su despedida.

Para Alberto, ese recorrido representó mucho más que el cierre de una jornada laboral. Fue la oportunidad de comprobar que, durante todos esos años, había dejado una huella en quienes pasaron por sus clases.

La jubilación marca el final de una etapa, pero también permite mirar hacia atrás y reconocer todo lo construido. En la docencia, ese recorrido no se mide solamente en años de servicio, materias dictadas o contenidos enseñados.

También está hecho de conversaciones, consejos, acompañamiento y pequeños gestos que muchas veces los estudiantes recuerdan mucho tiempo después de dejar la escuela.

Alberto Giménez se despidió de las aulas de la Escuela Ejército de Los Andes, pero se llevó algo que no figura en ningún certificado: el cariño de sus alumnos y el reconocimiento de toda una comunidad educativa.