Un chofer mendocino se jubiló y su festejo arriba del colectivo se volvió viral: “mi última vuelta”

Un chofer de colectivos del Valle de Uco se despidió de su trabajo de una manera inolvidable. Tras décadas de servicio, vivió su última vuelta al volante de la línea de una manera muy especial.

Para muchos, luego de años y años de trabajo, el día de su jubilación se convierte en un día muy especial, lleno de alegría y con más de una razón para celebrar a lo grande. Esto le pasó a un chofer mendocino que estaba dando la última vuelta arriba del colectivo que manejó por tantos años. Compartió el video en las redes sociales y cientos de pasajeros festejaron junto a él.

Y llegó el día, la última jornada de trabajo de Alfredo, un chófer que hacía el recorrido entre Tunuyán y la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Fue así como llegó y se subió al micro, aquel en el que había dado tantas vueltas y ahora era la última.

“Mi última vuelta” decía el cartel que habían colgado del vehículo. Poco a poco comenzó a avanzar, entre el aplauso de los compañeros y los bocinazos.

Sin embargo, a medida que fue realizando su recorrido habitual, todos los pasajeros se fueron sumando al festejo. Con música, risas y emoción, el colectivo se transformó en una verdadera fiesta sobre ruedas. Muchos de los pasajeros compartieron los videos y las imágenes en las redes sociales donde no tardaron en volverse virales.

El chofer se despidió de su trabajo y su último día trascendió las fronteras, ya que miles de usuarios se emocionaron con las imágenes del momento y le dejaron mensajes de felicitaciones. “Feliz Jubilación, nos llevó a la escuela toda la primaria a mis hermanos y a mi. Y de grande también lo solíamos cruzar. Descanse que se lo merece”, “que grande viejito, me alegre un montón cuando me lo dijiste!!! ojalá que siempre te vaya muy bien en todo porque SOS una gran persona. Se te va a extrañar por acá en el control. Un abrazo grande querido”, “feliz jubilación Alfredo! Gran chófer y amigo! se te va ha extrañar, ahora quien nos va ha contar las historias de los pueblos”, “cómo pasajera agradecida x su atención al subir y bajar los buenos días buenas tardes q tenga un lindo día, son palabras q no olvidaré ,buen descancanso y más q merecido lo tiene”, fueron tan solo algunos de los mensajes que le dejaron en comentarios.