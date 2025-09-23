“Spider-Man” terminó internado tras sufrir una conmoción cerebral durante un rodaje

Toma Holland sufrió una caída durante una escena de acción en medio de la filmación de la nueva entrega de la película del superhéroe. El episodio obligó a frenar el rodaje y reavivó el debate sobre las exigencias físicas en las superproducciones. Aunque ya fue dado de alta, el actor permanecerá en reposo.

El actor británico Tom Holland fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral durante el rodaje de la nueva película de Spider-Man, titulada Brand New Day. El accidente ocurrió en los estudios Leavesden, en Inglaterra, mientras el intérprete realizaba una escena de acción. La producción debió suspenderse temporalmente y el actor permanece en reposo por recomendación médica.

Según fuentes cercanas al equipo, Holland cayó desde una estructura durante una toma nocturna, lo que provocó el golpe en la cabeza. Fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde recibió atención especializada. Aunque ya fue dado de alta, se espera que retome las grabaciones recién la próxima semana. Desde Sony Pictures confirmaron que el calendario de estreno, previsto para el 31 de julio de 2026, no se verá afectado.

La noticia generó preocupación entre los fanáticos del universo Marvel, especialmente por el historial de exigencias físicas que el actor ha enfrentado en sus papeles anteriores. En entrevistas recientes, Holland había manifestado su intención de alejarse de los grandes proyectos para priorizar su salud y su vida personal. Este episodio refuerza el debate sobre los límites del trabajo físico en la industria cinematográfica.

A pesar del accidente, el protagonista de Spider-Man asistió el fin de semana a un evento benéfico en Londres junto a Zendaya, su pareja y coprotagonista. La gala fue organizada por The Brothers Trust, la fundación familiar que lidera junto a sus hermanos. Según testigos, Holland se retiró antes de tiempo por malestar, aunque se mostró de buen ánimo frente a los asistentes.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, conocido por su trabajo en Shang-Chi, y marca el regreso de Holland al rol de Peter Parker tras más de tres años. El incidente no solo pone en pausa el rodaje, sino que reabre la discusión sobre las condiciones laborales en las superproducciones y el impacto físico que enfrentan los actores en escenas de alto riesgo.