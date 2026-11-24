La particular oferta apareció en carnicerías de Misiones y llamó la atención por su precio frente al de la carne vacuna. Los comerciantes aseguran que cada vez más clientes la eligen como una alternativa para llegar a fin de mes.

En medio de la caída del consumo de carne vacuna y las dificultades económicas, una particular alternativa comenzó a llamar la atención en Misiones: la venta de pichones de paloma en carnicerías. Dos ejemplares se ofrecen por alrededor de $5.000 y, según los comerciantes, el producto gana compradores por su precio y sus posibilidades de preparación.

La oferta fue mostrada en un informe de Crónica TV, que recorrió comercios de la provincia y registró la sorpresa de los clientes al encontrar estas aves entre los productos cárnicos habituales.

Cuánto cuestan los pichones de paloma y de dónde vienen

Una de las carnicerías ofrecía una oferta de dos pichones por $4.999, es decir, unos $2.500 por unidad. De acuerdo con medios locales, los ejemplares son importados de Brasil.

Los comerciantes aclararon que no se trata de las palomas que suelen verse en plazas y espacios públicos. Son aves provenientes de criaderos y destinadas específicamente al consumo humano, que se comercializan como producto importado y bajo condiciones sanitarias correspondientes.

Durante el recorrido, una entrevistada manifestó su sorpresa ante la propuesta: “Es la primera vez que veo en mi vida, he escuchado que comen palomas en el campo, pero en oferta, en carnicerías no lo vi nunca”.

Según explicó uno de los comerciantes, la carne de paloma comenzó a tener demanda entre quienes buscan opciones más económicas frente al precio de la carne vacuna.

“Es una alternativa para llegar a fin de mes. Es lo que hoy pueden poner en una olla y hacer un guiso. Lo hacen por necesidad”, sostuvo el vendedor.

La presentación también llamó la atención por su tamaño: dos pichones pueden alcanzar un peso aproximado de 1,4 kilos. Entre las preparaciones sugeridas aparecen los guisos y las comidas con legumbres.

En cuanto al sabor, durante el informe señalaron que la carne es más oscura que la del pollo y tiene un gusto parecido al de la gallina.

La carne brasileña gana espacio en las carnicerías de Misiones

La comercialización de pichones de paloma se suma a una mayor presencia de productos cárnicos provenientes de Brasil en comercios de localidades fronterizas de Misiones. Los precios más bajos aparecen como un incentivo para los consumidores, en un contexto en el que el costo de la carne vacuna y la pérdida de poder adquisitivo impulsan la búsqueda de alternativas.