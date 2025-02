“Si tuvieron una reina con 9 meses de embarazo”: el discurso de la reina de Santa Rosa que conmovió en las redes sociales

La reina saliente brindó un discurso en la entrega de atributos y denunció que muchos la señalaron, hostigaron y la quisieron bajar debido a su embarazo. El video fue compartido a través de TikTok y rápidamente se viralizó.

Santa Rosa tuvo su fiesta departamental donde coronó a su nueva reina de la vendimia. Sin embargo, la representante del 2024 dio un fuerte discurso antes de entregar sus atributos, donde hizo una reflexión sobre los estereotipos y el rol de las reinas mientras cursa su 9° mes de embarazo.

El viernes 14 de febrero el departamento de Santa Rosa celebró su fiesta departamental de la vendimia en el marco del Festival de la Cueca y el Damasco que se realizó durante el fin de semana.

En ese contexto, Santa Rosa coronó a Magalí Yasmin Cola, del Club California del Este, cómo la Reina de la Vendimia 2025. Mientras que Johana Bove, del Club Angelino Arenas Raffo, fue coronada virreina.

Sin embargo, antes del traspaso de los atributos reales, Agostina González, la representante vendimial de 2024, se paró en el medio del escenario y dio un discurso en el que compartió una profunda reflexión mientras cursa uno de los últimos meses de su embarazo.

“Y si tuvieron una reina que hoy está parada frente a ustedes con 9 meses de embarazo, con la cabeza en alto y el corazón llenó de orgullo que batalló silenciosamente por su salud y la salud de su hijo”, comenzó diciendo la reina.

Inmediatamente, comenzó a denunciar que hubo personas que tras enterarse de su embarazo la quisieron hacer a un lado de sus responsabilidades como representante vendimial.

“Quiero agradecer a aquel que utilizó mi imagen para conseguir lo que quería. Al cual ayude y me señaló. Me juzgo y menosprecio solo por mi embarazo. Gracias por eso soy la mujer que soy”, fue una de las fuertes frases que mencionó y agregó que el juicio superficial que sufrió no pudo opacar “el brillo de ninguna mujer”.

Para finalizar, la joven de 22 años hizo una reflexión sobre el papel de la Reina de la Vendimia: “somos mujeres jóvenes que asumimos una gran responsabilidad. Representamos a nuestra comunidad con respeto y compromiso. Queremos ser valoradas por lo que somos más allá de las apariencias. Las reinas no solo somos portadoras de una corona, somos representantes de cada uno de ustedes”.

La joven destacó a los trabajadores de los viñedos y al pueblo de Santa Rosa que le permitió estar portando los atributos y añadió: “Me voy con orgullo de haberlos representado”

@fnvmendoza Emocionante discurso de la Reina departamental de Santa Rosa, quien despidió su reinado cursando un embarazo de 9 meses ♬ sonido original – FNV Mendoza

El video fue compartido a través de las redes sociales y despertó diversas reacciones por parte de los usuarios.