Se recibió de médico y emocionó a todos cuando subió al escenario con su bebé en brazos

Entre aplausos, el joven se levantó de su asiento para recibir su titulo, pero no lo hizo solo. Compartió el emocionante video en las redes sociales y se volvió viral.

Dicen que cada esfuerzo tiene su recompensa. Así lo vivió un joven que se recibió de médico y subió al escenario a recibir su título, pero lo hizo con su hijo en brazos. “Eres mi fuerza, mi inspiración y la razón más bonita para seguir adelante incluso en los días difíciles”, escribió junto a las imágenes que compartió a través de las redes sociales y que rápidamente se hicieron virales.

La historia ocurrió en España y tuvo como protagonista a Germán Rico, quien compartió el momento en su cuenta de Instagram junto a un mensaje dedicado a su hijo y a su abuela, dos figuras fundamentales durante su formación académica.

Un título universitario y una imagen que conmovió a miles

El video muestra el instante en que el flamante profesional sube al escenario sosteniendo a su bebé mientras recibe el diploma que certifica el final de una larga carrera universitaria.

Junto al video, Germán compartió una emotiva reflexión dedicada a su hijo. “Mientras te llevo en mis brazos, entiendo que ahora eres mi fuerza, mi inspiración y la razón más hermosa para seguir adelante incluso en los días difíciles”, escribió.

Además, expresó su deseo de que cada paso que dé en su vida profesional pueda convertirse en un motivo de orgullo para el pequeño cuando crezca. El mensaje fue uno de los aspectos más destacados de la publicación y generó una fuerte repercusión entre quienes siguieron su historia.

Más allá de la emoción por la graduación y la presencia de su hijo, el joven también dedicó unas palabras especiales a su abuela, a quien definió como una pieza clave en su formación personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por German Rico (@germanrico26_)

Según relató, fue ella quien creyó en él desde el comienzo y quien le transmitió valores fundamentales como la disciplina, el esfuerzo y la vocación de servicio. “Mi abuela fue la primera persona que creyó en mí, incluso antes de que yo supiera todo lo que era capaz de lograr”, expresó.

También recordó que gran parte de su compromiso con la profesión médica nació al observar la dedicación con la que ella afrontó toda su vida laboral.

La publicación concluyó con un agradecimiento a toda su familia, especialmente a su madre y a su abuela, quienes lo acompañaron durante el camino que lo llevó a cumplir su sueño de convertirse en médico.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron miles de reacciones, comentarios y mensajes de felicitación por la historia de perseverancia detrás de ese logro. Para muchos usuarios, la escena representó el esfuerzo de quienes estudian, trabajan y enfrentan desafíos personales sin abandonar sus metas.