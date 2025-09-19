Por qué a la medianoche tiran fuegos artificiales en Mendoza: compartió un video y desató la polémica

Un joven subió al techo de su casa y grabó los fuegos artificiales, que aseguran que suenan puntual cuando el reloj marca las 00:00. Compartió las imágenes a través de las redes sociales y muchos empezaron a especular de qué se trataba ¿Celebraciones privadas, una simple diversión o señal narco?

En las redes sociales comenzó a circular un misterio. Por qué en varios departamentos del Gran Mendoza cuando el reloj marca la medianoche se pueden escuchar y ver fuegos artificiales en el cielo. Esa fue la pregunta que hizo un usuario de TikTok con las imágenes que logró tomar desde su casa y destapó el debate.

De acuerdo con vecinos de diferentes departamentos del Gran Mendoza, los estruendos se repiten casi todas las noches. El espectáculo de luces y explosiones, que antes solía asociarse a casamientos, fiestas o cumpleaños, ahora genera dudas e incertidumbre.

En redes sociales se multiplicaron los comentarios: mientras algunos creen que se trata de simples celebraciones privadas, otros desconfían de la frecuencia y la puntualidad con la que ocurre el fenómeno.

La versión más común: celebraciones privadas

Una de las hipótesis más aceptadas es que los fuegos artificiales corresponden a eventos sociales. En barrios privados y salones de fiestas es habitual que, al llegar la medianoche, se utilice pirotecnia para marcar un momento especial, como un casamiento o un cumpleaños de 15.

La teoría polémica: los fuegos artificiales serían señales narco

Sin embargo, en paralelo circula una teoría mucho más delicada. Algunos referentes barriales y dirigentes políticos han sugerido que los fuegos artificiales podrían ser utilizados como “señales narco”: ya sea para advertir sobre la llegada de cargamentos de droga o para alertar sobre operativos policiales en la zona.

Aunque esta hipótesis no fue confirmada oficialmente, crece el mito urbano que vincula la pirotecnia con un código delictivo, del mismo modo que ocurre con las zapatillas colgadas en los cables de alta tensión.

Tradición, diversión o un misterio sin resolver

Otros mendocinos sostienen que no hay nada extraño y que se trata simplemente de vecinos que mantienen una tradición informal: tirar fuegos artificiales cada vez que el reloj marca las 00:00, como una costumbre o diversión.

Lo cierto es que la práctica se mantiene, las redes sociales siguen replicando videos y comentarios, y la pregunta continúa sin respuesta clara: “por qué hay fuegos artificiales a medianoche en Mendoza” o “qué significan los estruendos en el Gran Mendoza”.