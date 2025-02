Pasaba por una calle de Mendoza y se sorprendió al ver lo que había en el interior de una fuente

La escena fue captada en el departamento de La Paz y se volvió viral en las redes sociales.

El verano sigue en Mendoza y las altas temperaturas no dan tregua. Con las olas de calor el termómetro llegó a marcar por arriba de los 40° grados en algunos departamentos y ya muchos mendocinos no saben de qué manera hacerle frente. Fue así como una usuaria de TikTok se encontró con una escena bastante particular que despertó la risa en las redes sociales.

Para esta semana, el servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado una nueva ola de calor en la Provincia de Mendoza, con temperaturas que superarían los 40° grados el fin de semana.

Ante esto, andar por la calle se vuelve insoportables y algunos buscan refrescarse de cualquier manera.

Así fue como un mendocino decidió refrescarse de una inesperada manera y se metió a una fuente ubicada en La Paz.

Una joven que iba pasando por el lugar se sorprendió con el insólito momento y compartió la escena a través de TikTok, donde se volvió viral.