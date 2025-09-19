Le cantaron el feliz cumpleaños en el medio del Mendoza Plaza Shopping y su reacción se volvió viral

Una joven mendocina fue a comer al patio de comidas del shopping y sus amigos la sorprendieron. Lo que no se esperaba era que toda la gente se sumara a la broma.

En Guaymallén, un grupo de amigos no quiso que el cumpleaños de una de las integrantes pasará desapercibido. Así que cuando todos terminaron de comer, le cantaron el feliz cumpleaños, sin embargo, la reacción de la gente que estaba en el lugar los sorprendió y terminaron compartiendo el video a través de las redes sociales donde se volvió viral.

Un grupo de amigos convirtió un almuerzo común en un momento inolvidable. Mientras comían en el patio de comidas del Mendoza Plaza Shopping, decidieron sorprender a una de las integrantes del grupo y terminaron generando una escena que se volvió tendencia en redes sociales.

La protagonista, una joven mendocina que cumplía años, no imaginaba que, antes de irse del lugar, sus amigos le cantarían el feliz cumpleaños a viva voz.

Fue así como empezaron a cantarle el feliz cumpleaños, y toda la gente que estaba en los alrededores se sumó al festejo con aplausos.

La reacción de la joven, se volvió viral, porque de la vergüenza que le había dado no sabía dónde meterse, se tapaba la cara con las manos, pero todo terminó en risas.

El video fue compartido a través de TikTok, donde en pocas horas se volvió viral. En los comentarios muchos apuntaron que habían estado en el sitio y hasta otros les dejaron mensajes de felicitaciones por cumplir un año más.