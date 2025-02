“Las Heras, no lo entenderías”: Pasaron por una calle de Mendoza y no podían creer lo que estaban viendo

El vídeo fue compartido a través de las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Una persona circulaba por las calles de Mendoza cuando de repente una curiosa camioneta llamó su atención. Es que la parte trasera salía un poco de lo ordinario.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos vehículos que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día un conductor pasaba tranquilamente por una calle de Las Heras y se encontró con una camioneta. Todo le parecía normal hasta que decidió pasar al costado del vehículo, bastante “extraño”, que tenía una pequeña diferencia.



Es que en la parte trasera estaba remolcando un auto. Lo habían subido de manera provisoria de la parte delantera, mientras que la parte trasera aún “rodaba” en el asfalto mientras lo iban trasladando.

“Las Heras Mendoza, no lo entenderías”, escribió un usuario de TikTok que compartió las imágenes a través de la red social.

El vídeo, que fue compartido a través TikTok, despertó la curiosidad entre los usuarios que no podían salir del asombro. Sin embargo, otros decidieron seguirle el juego a quien compartió las imágenes y dejaron ocurrentes comentarios. “Las Heras, el lugar que la ley olvido”, “yo a veces me olvido los documentos y me asusto, después me acuerdo de que vivo en Las Heras y se me pasa”, fueron algunos.