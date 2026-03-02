La última vuelta: van a sacar la calesita del Parque San Martín y armaron una petición para encontrarle un lugar

La histórica calesita del Parque General San Martín podría dejar su tradicional ubicación por las obras de remodelación en la rotonda y vecinos lanzaron una petición para que sea reubicada y continúe funcionando en otro espacio.

La emblemática calesita del Parque General San Martín atraviesa horas de incertidumbre. Con el inicio de las obras de remodelación en la rotonda que lleva su nombre, surgió la posibilidad de que el histórico carrusel deje su ubicación actual y no vuelva a instalarse en el predio donde funciona desde hace más de tres décadas. Frente a este escenario, algunos mendocinos decidieron impulsar una petición para reubicar la calesita y garantizar su continuidad en otro espacio del parque. Compartieron el video a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

El Parque General San Martín, uno de los principales atractivos turísticos de Mendoza, reúne íconos como el Monumento al Ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria, la Fuente de los Continentes y los Portones del Parque. Dentro de ese entramado simbólico, la calesita ocupa un lugar central en la memoria de todos los mendocinos.

Con más de 70 años de funcionamiento ininterrumpido y más de 30 años en la actual rotonda, el carrusel forma parte del paisaje que todas las generaciones de mendocinos han visto y disfrutado. Es por eso que la noticia de su posible retiro definitivo generó una inmediata reacción en las redes sociales.

Según trascendió, en el marco de la remodelación se instalaría una nueva calesita en la rotonda, pero la estructura original no tendría aún un destino confirmado, lo que encendió las alarmas entre quienes buscan preservar su valor histórico y sentimental.

“Echaron a la calesita del parque. Esta es la última semana y necesitamos tu ayuda”, escribió el tiktoker eljoni_ok en el video que publicó. Ahí contó que con la remodelación de la rotonda sacarán la histórica calesita. “El dueño pidió otro lugar para seguir trabajando y le dijeron que no hay espacio”, señaló.

“No dejemos que la historia desaparezca así. Mis abuelos venían a esta calesita y estoy seguro de que ustedes también venían“, expresó e invitó a todos los mendocinos a cercarse a dar una última vuelta y a firmar una petición para que pueda seguir funcionando.

@eljoni_ok Echaron a la histórica Calesita del Parque General San Martín en Mendoza y necesito de tu ayuda ‼️ ♬ Round and Round Mingle Song Squid Game 2 – Chico Guerra

Desde que el video comenzó a circular, la escena se repite a diario: familias que se acercan especialmente al parque para que sus hijos, o ellos mismos, puedan dar una vuelta más. Adultos que señalan “su” caballo de la infancia, fotos improvisadas y mensajes en redes organizando visitas colectivas para acompañar el reclamo.

Ante el inminente retiro en su tradicional ubicación, el actual concesionario analiza realizar una despedida de la calesita del Parque San Martín. La propuesta contempla una jornada especial, prevista para un domingo, podría ser el 8 o el 15 de marzo, dependiendo de la fecha definitiva de traslado, con boletos gratuitos para que quienes lo deseen puedan dar esa última vuelta.