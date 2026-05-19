Imágenes impactantes: una turista murió tras quedar atrapada en una pelea entre elefantes

El accidente ocurrió en un campamento de Karnataka, en India, y derivó en nuevas medidas de seguridad para visitantes. El hecho fue registrado en video y generó repercusión internacional, reavivando el debate sobre el contacto cercano con animales salvajes en cautiverio.

Una turista de 33 años perdió la vida en el campamento de elefantes de Dubare, ubicado en el distrito de Kodagu, estado de Karnataka, India. La mujer, identificada como Joysi, oriunda de Tamil Nadu, se encontraba junto a su esposo cuando dos paquidermos iniciaron una pelea en el río Cauvery. En medio del forcejeo, uno de los animales perdió estabilidad y cayó sobre ella, provocando el desenlace fatal.

El hecho, ocurrido el 18 de mayo, fue registrado en video por otros visitantes y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando conmoción internacional. La tragedia puso en el centro de la discusión la seguridad en actividades turísticas que promueven el contacto directo con animales salvajes.

Tras el accidente, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, calificó el episodio como “impactante” y ordenó una investigación exhaustiva. “Se tomarán medidas estrictas para garantizar que incidentes como este no se repitan”, declaró a medios locales.

Como primera disposición, el gobierno estableció que los turistas no podrán acercarse a menos de 30 metros de los elefantes durante actividades como el baño o la alimentación. Además, se revisarán los protocolos de seguridad y los manuales de emergencia en todos los campamentos del estado.

El campamento de Dubare es uno de los principales atractivos turísticos de Karnataka y ofrece experiencias como bañar y alimentar a elefantes entrenados. Sin embargo, especialistas advierten que los animales cautivos pueden reaccionar de manera imprevisible, especialmente en contextos de estrés o competencia.

Organizaciones de defensa animal remarcaron que los enfrentamientos entre elefantes son frecuentes en periodos de musth, una etapa natural en machos adultos caracterizada por un aumento de testosterona y agresividad. “El contacto cercano con animales de gran porte siempre implica riesgos, más aún cuando se trata de especies en cautiverio”, señalaron voceros de asociaciones locales.