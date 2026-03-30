Fueron al parque San Martín y vieron un insólito auto “con ojos” en la calle

El video fue compartido a través de Tiktok donde muchos reconocieron de inmediato al personaje de una famosa película animada.

Hay un auto para cada dueño, pero hay personas que deciden transformar su vehículo en algo único. Es que un grupo de mendocinos circulaban por una calle del Parque General San Martín cuando de repente un auto bastante particular apareció y capturó todas las miradas.

Como si hubiera cobrado vida desde la pantalla grande, un auto con estética de la película Cars fue visto circulando por las calles de Mendoza.

Es que lejos de tan solo tener el característico color rojo, el vehículo estaba tuneado con las calcomanías del personaje de la película Cars, el Rayo McQueen. Lejos de pasar desapercibido muchos se sorprendieron, ya que hasta abría y cerraba sus “ojos”.

Un usuario de TikTok se encontró con el vehículo en pleno Parque General San Martín y quedó sorprendido con lo original del vehículo y no dudó en grabarlo. En el video se puede ver cómo recorre las calles mendocinas y todos se detienen a mirarlo.

El video, que se compartió inicialmente en TikTok, se viralizó en cuestión de horas y ya suma miles de visualizaciones. “¡Está igual al de la película!”, se repite en varios comentarios. “El rayo wuachin”, “Lo vi el otro día!! Que huevos hay que tener para subirte y andar en semejante belleza”, escribieron.