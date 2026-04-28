“Escribí lo que vos sientas”: se subió a un Cabify y el conductor le propuso algo que la conmovió

Un conductor de Cabify convirtió sus viajes en una red de mensajes positivos y su iniciativa se volvió viral en redes sociales

Una historia simple, pero cargada de emoción, comenzó a circular en las redes sociales y ya conmueve a miles en Mendoza. Todo arrancó cuando una pasajera se subió a un auto de Cabify y recibió una propuesta inesperada del conductor: escribir un mensaje para el próximo pasajero. Así nació una cadena de mensajes positivos que hoy se viraliza y genera impacto en cada viaje.

Como cualquier día, una mendocina se tomó un auto de aplicación. Sin embargo, mientras iban de camino comenzaron a conversar y el chofer le propuso algo que la conmovió profundamente.

Lo que parecía ser un traslado más por la ciudad se convirtió en un momento especial. Durante el recorrido, el conductor le explicó a la pasajera que llevaba un cuaderno con mensajes escritos por otros usuarios.

“Si vos queres participar de todo esto, yo te paso un talonario con la lapicera, arrancas este mensaje y la próxima hoja podés escribir lo que vos sientas que le puede llegar a servir en la tarde para el próximo pasajero”, le sugirió el conductor.

La propuesta era simple: leer una frase y, si quería, dejar un mensaje para quien viajara después. “Podés escribir lo que sientas: un consejo, una frase motivadora o algo que le sirva a otro”, le explicó.

La joven no dudó ni un minuto y le dijo que si quería participar. El chofer le contó que luego comparte las frases que los pasajeros escriben a través de las redes sociales.

Quién es el chofer detrás de la idea viral

El impulsor de esta propuesta es Sergio, conductor de Cabify en Mendoza, quien decidió darle un sentido diferente a su trabajo diario. Con un talonario y una lapicera, creó una especie de red de mensajes motivacionales, donde cada pasajero puede dejar unas palabras para el siguiente.

Además, comparte estos mensajes en su cuenta de Instagram (@palabrasqueviajan.1), ampliando el alcance de esta cadena que ya trascendió el auto y llegó a miles de personas.