Dos potencias: el dia que Franco Colapinto conoció al Rayo Macqueen

El piloto argentino protagonizó una escena inesperada en el Gran Premio de Monza al encontrarse con la réplica del famoso auto de Pixar. Su gesto espontáneo y un pequeño accidente transformaron en un momento viral que mostró su costado más divertido del argentino en la previa de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza no solo ofreció velocidad y adrenalina, también regaló un instante de humor que rápidamente se convirtió en tema de conversación. El protagonista fue Franco Colapinto, quien al encontrarse con una réplica tamaño real de Rayo McQueen, el icónico personaje de Cars, terminó en un blooper que recorrió las redes sociales.

La escena ocurrió en el paddock, donde el argentino se acercó con curiosidad al auto animado. En ese momento, un descuido con su termo provocó que se derramara agua sobre parte de la carrocería. Su cara de sorpresa, acompañada de un gesto de “oops”, fue suficiente para que el episodio se transformara en viral. El equipo Alpine no dudó en compartir el video, que rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios.

La presencia del Rayo McQueen en Monza formó parte de un homenaje por los 20 años del estreno de la película de Pixar, con un safety car decorado especialmente y una vuelta simbólica del personaje. El contraste entre la seriedad de la competencia y la frescura del homenaje aportó un aire festivo al fin de semana, y el blooper de Colapinto terminó siendo el complemento perfecto para esa atmósfera.

El piloto argentino, que atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría, mostró un costado distinto al habitual. Su reacción natural y divertida lo acercó aún más a los fanáticos, que celebraron verlo reírse de sí mismo en un ambiente donde la presión suele dominar. Estos momentos de espontaneidad funcionan como un puente entre los protagonistas y la audiencia, reforzando la conexión emocional con el público.

En lo deportivo, Colapinto encara un desafío clave en Monza. Alpine le entregó un paquete aerodinámico renovado que promete mejorar el rendimiento del monoplaza, y el argentino busca dejar atrás la polémica sanción recibida en Zandvoort. El circuito italiano, conocido como el “templo de la velocidad”, se presenta como una oportunidad para demostrar su crecimiento y consolidarse en la categoría.

La repercusión del blo