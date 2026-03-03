Circulaba por una calle de Mendoza, miró al costado y vio un insólito auto modificado 

El hombre iba a bordo de su vehículo cuando un auto llamó su atención por el particular objeto que tenía en su techo y sus inusuales ruedas. Inmediatamente, compartió un video en las redes sociales y se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Un mendocino circulaba por las calles de la provincia cuando de repente un curioso auto llamó su atención, ya que no parecía del todo normal. Se trataba de un Peugeot 504 que parecía una 4×4. Compartió el video en las redes sociales y no tardó en volverse viral.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos autos que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día un conductor pasaba tranquilamente por una calle de Maipú y se encontró con un auto que circulaba por el otro carril. Todo le parecía normal hasta que decidió pasar al costado del vehículo, bastante “extraño”, que tenía una pequeña diferencia a cualquier otro auto. Es que se trataba de un Peugeot 504, pero totalmente modificado.

El auto, de color verde, es un modelo que marcó una época en Argentina y que hoy en día conserva a sus fanáticos, pero este mendocino lejos de conservarlo tal cual venía de fábrica le dio su propia impronta. Le puso enormes ruedas, le hizo modificaciones en el techo y también en el capot donde se podía ver el motor al descubierto.

El vídeo que fue compartido por el usuario joel_20_07 a través de Tiktok despertó la risa entre los usuarios y muchos se quedaron asombrados.

Inmediatamente, el video se volvió viral en las redes sociales y ya cosecha más de 100 mil reproducciones en la aplicación china. En los comentarios, algunos mendocinos no quisieron perderse la situación. “Que maquina”, “es para andar cuando llueve”, “El 504 Raptor”, escribieron en los comentarios.