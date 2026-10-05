Transporte gratis en octubre: qué bancos y billeteras ofrecen hasta 100% de reintegro en colectivos

Durante octubre, distintas entidades financieras y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% en colectivos y subtes, con topes mensuales que llegan hasta $25.000. Qué medio de pago hay que utilizar en cada caso y cuáles son las condiciones.

Viajar en colectivo o subte puede resultar más barato durante octubre gracias a una serie de promociones de bancos y billeteras virtuales. Algunas entidades ofrecen reintegros de hasta el 100% del pasaje, aunque cada beneficio tiene condiciones específicas y topes mensuales.

Las promociones dependen de la entidad, el tipo de tarjeta o cuenta y, especialmente, de la forma de pago utilizada. En varios casos es necesario pagar mediante NFC desde el celular o escanear un código QR.

Cómo pagar para obtener el reintegro del transporte en octubre de 2026

Para recibir la devolución es fundamental respetar el medio de pago establecido por cada promoción, ya que esta varía según el banco o la billetera virtual con la que se pague el colectivo. Entre las alternativas aparecen los pagos contactless mediante NFC, utilizando una tarjeta vinculada al celular, y los pagos mediante código QR con dinero disponible en una cuenta.

En el caso de Mercado Pago, además, algunos beneficios requieren que el usuario active previamente la promoción dentro de la aplicación. La disponibilidad puede variar según cada cuenta.

Bancos y billeteras que ofrecen reintegros en colectivo y subte en octubre

Diferentes bancos y billeteras virtuales lanzaron promociones y descuentos para los usuarios que utilizan a diario el transporte público. Sin embargo, hay que leer la letra chica y prestar atención a los medios de pagos y la vigencia de cada uno.

Viaja con Modo: hasta 60% de reintegro en colectivos

La billetera virtual ofrece hasta 60% de ahorro pagando con QR y dinero en cuenta hasta el 31 de octubre. El tope es de $10.000 por mes. Sin embargo, no está disponible para todos, solo para las provincias adheridas. En este caso es importante revisar la aplicación antes de viajar.

Mastercard: hasta $25.000 de reintegro

Las tarjetas Mastercard ofrecen un reintegro del 100% en viajes de colectivo cuando el pago se realiza mediante NFC desde el celular. El beneficio puede utilizarse con tarjetas de débito, crédito o prepagas y tiene un tope mensual de $25.000 por tarjeta. La promoción está vigente hasta el 31 de octubre.

Santander: hasta 100% en colectivo y subte

Santander ofrece un 50% de reintegro en viajes de colectivo y subte cuando se paga mediante QR desde la aplicación del banco o MODO utilizando dinero en cuenta. El beneficio tiene un tope de $8.000 mensuales.

Para los clientes que cuentan con Sorpresa Santander, la promoción puede alcanzar el 100% de reintegro, con un límite de $16.000 por mes.

Mercado Pago: hasta 100% de devolución

Los usuarios seleccionados de Mercado Pago pueden acceder a un reintegro de hasta el 100% del valor de los pasajes de colectivo y subte. Sin embargo, no es para todos, ya que le sale a determinados usuarios.

Para obtenerlo es necesario pagar mediante QR y, previamente, activar la promoción dentro de la aplicación. El beneficio tiene un tope de hasta $15.000 mensuales y se encuentra disponible hasta el 31 de octubre para los usuarios alcanzados.

Naranja X: beneficios para subte, colectivo y peajes

Naranja X cuenta con dos promociones diferentes. Una ofrece un 50% de reintegro en subte pagando mediante QR con dinero disponible en cuenta.

La segunda contempla otro 50% de reintegro para viajes en subte, colectivo y peajes cuando se utiliza una tarjeta Visa de débito o crédito mediante NFC desde el celular. Cada beneficio tiene un tope mensual de $5.000 y, según las condiciones informadas, estas promociones permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre.

Más opciones: Macro, Ripio y BBVA

También existen otras alternativas para quienes buscan reducir el costo del transporte público. Banco Macro, junto con MODO, ofrece un 20% de reintegro en viajes de colectivo y subte pagando con QR desde MODO y utilizando dinero en cuenta. El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por usuario y se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre.

Por su parte, Ripio Card ofrece un 50% de descuento en viajes de colectivo y subte pagando mediante NFC desde el celular. El límite mensual depende de la categoría de la cuenta.

Finalmente, los clientes de BBVA con tarjetas Mastercard pueden acceder a una bonificación del 100% de los viajes en subte cuando pagan mediante NFC desde el celular. En este caso, el beneficio tiene un tope mensual de $25.000 y está vigente hasta el 31 de octubre.

Banco o billetera Beneficio Tope Mastercard 100% de descuento en colectivos mediante NFC $25.000 por tarjeta Santander 50% de reintegro en colectivo y subte con QR $8.000 Santander + Sorpresa 100% de reintegro en colectivo y subte $16.000 Mercado Pago Hasta 100% de reintegro en colectivo y subte con QR $15.000 Naranja X 50% de reintegro en subte con QR $5.000 Naranja X + Visa NFC 50% adicional en subte, colectivo y peajes $5.000 Banco Macro + MODO 20% de reintegro en colectivo y subte $10.000 Ripio Card 50% de descuento en colectivo y subte mediante NFC Según categoría BBVA + Mastercard 100% de los viajes en subte mediante NFC $25.000

Cuándo se acredita el reintegro del pasaje

El momento en que se recibe la devolución depende del banco o billetera virtual utilizada y de las condiciones de cada promoción.

En algunas billeteras, como Mercado Pago y Naranja X, el reintegro puede acreditarse de manera inmediata o dentro de las primeras 24 horas hábiles directamente en el saldo de la cuenta.

En el caso de determinados beneficios asociados a tarjetas bancarias, la devolución puede aparecer posteriormente en el resumen de la tarjeta, incluso en el primer o segundo resumen posterior al consumo.

Además, para obtener el beneficio es necesario no superar el tope mensual establecido por cada entidad.