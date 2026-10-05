Paso a paso cómo inscribirse para ingresar al Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza lanzó un concurso público para cubrir cargos administrativos en todas las circunscripciones de la provincia. La convocatoria busca ampliar el plantel de personal en el Poder Judicial y establece un proceso de inscripción digital con requisitos claros y fechas definidas.

Desde hoy, lunes 5 de octubre a las 10 de la mañana, se abre la inscripción digital para participar del concurso público que busca cubrir 340 cargos administrativos en el Poder Judicial de Mendoza. El proceso se extenderá hasta el viernes 9 de octubre a las 23:59 y se realizará exclusivamente a través del portal oficial de la Suprema Corte.

La convocatoria responde a la necesidad de reforzar el plantel de personal administrativo en todas las circunscripciones de la provincia. Los puestos corresponden a la categoría de Oficial de Tercera, Clase 13, con jornada laboral de seis horas diarias distribuidas en turnos mañana o tarde. El salario inicial informado asciende a $960.000 mensuales (septiembre 2026), lo que convierte a esta propuesta en una de las más atractivas dentro del ámbito estatal mendocino.

La Suprema Corte de Justicia busca garantizar un proceso transparente y abierto, en el que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda participar. El objetivo es sumar trabajadores que se desempeñen en tareas de gestión documental, atención al público y soporte administrativo en juzgados y dependencias.

Requisitos para participar

Edad mínima : 18 años cumplidos al cierre de inscripción.

al cierre de inscripción. Edad máxima : no se fijó un límite superior, siempre que se cumplan los requisitos de aptitud física y psicológica.

no se fijó un límite superior, siempre que se cumplan los requisitos de aptitud física y psicológica. Nacionalidad : argentinos/as nativos o residentes permanentes.

argentinos/as nativos o residentes permanentes. Educación : secundario completo o polimodal acreditado.

secundario completo o polimodal acreditado. Residencia : dentro de un radio de 100 km de la sede laboral elegida.

dentro de un radio de 100 km de la sede laboral elegida. Cuenta digital : obligatoria en “Mi Argentina” y correo Gmail activo.

Quiénes quedan excluidos

Personas con condena penal firme por delito doloso .

. Quienes tengan inhabilitación judicial vigente .

. Aquellos que no acrediten residencia dentro del radio establecido.

Fechas clave

Inicio de inscripción: lunes 5 de octubre de 2026, 10:00 hs.

lunes 5 de octubre de 2026, 10:00 hs. Cierre: viernes 9 de octubre de 2026, 23:59 hs.

viernes 9 de octubre de 2026, 23:59 hs. Medio: formulario digital en el portal oficial jusmendoza.gob.ar .

Paso a paso para inscribirse

Ingresar al portal oficial del Poder Judicial de Mendoza. Seleccionar la pestaña Ciudadanía → Concurso. Completar el formulario digital con datos personales, CUIL y correo Gmail. Validar la información con la cuenta en Mi Argentina. Adjuntar documentación obligatoria: DNI, título secundario y certificado único de discapacidad (si corresponde). Confirmar la inscripción antes del cierre del plazo. Esperar la publicación de las fechas de evaluaciones de conocimiento y exámenes psicofísicos.

Instancias de evaluación obligatorias

El trayecto de selección contempla cuatro etapas eliminatorias. En primer lugar, se realizará una evaluación virtual en dos jornadas, que incluye la visualización de un video institucional y jurídico de 30 a 40 minutos y un cuestionario de 20 preguntas de opción múltiple. Para continuar en el concurso, se exige un mínimo de 15 respuestas correctas en cada jornada.

Luego se desarrollarán dos pruebas presenciales: un examen de comprensión lectora, con diez preguntas de opción múltiple sobre un texto elaborado por el Centro de Capacitación “Manuel A. Sáenz”, y un examen escrito de conocimientos específicos, con 50 preguntas sobre contenidos institucionales y jurídicos.

Ambas instancias se corregirán mediante software automatizado bajo estricto anonimato. Finalmente, quienes superen estas etapas serán convocados a un examen psicofísico, según el orden de mérito y los cupos previstos por circunscripción judicial.