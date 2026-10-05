Videos: bajó el agua en el Dique Potrerillos y dejó al descubierto una imagen de la Virgen

La imagen apareció durante el fin de semana y sorprendió a quienes practicaban windsurf en el embalse. El video fue compartido a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral. ¿De qué se trata?

Una figura que parecía emerger de la superficie del Dique Potrerillos llamó la atención durante el fin de semana y generó una escena muy inesperada para muchos mendocinos que estaban en la orilla o haciendo deporte. En medio del embalse, quienes navegaban por la zona alcanzaron a distinguir lo que desde lejos parecía ser la cabeza de una estatua, pero no era cualquiera.

La sorpresa llegó cuando integrantes del Club de Windsurf de Potrerillos se acercaron para observarla: se trataba de una imagen de la Virgen que habitualmente permanece completamente sumergida.

La bajante del embalse hizo que la figura quedara mucho más cerca de la superficie de lo habitual, permitiendo que pudiera ser observada desde las embarcaciones. La escena fue registrada por personas que se encontraban realizando actividades en la zona y rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

La Virgen apareció por la bajante del Dique Potrerillos

La figura permanece en un punto determinado del embalse Potrerillos, pero su profundidad varía de acuerdo con el nivel del agua. Durante los últimos días, la disminución del nivel del dique permitió que la estatua quedara lo suficientemente cerca de la superficie como para ser identificada desde arriba.

Habitualmente, la situación es muy diferente. Cuando el embalse alcanza mayores niveles, la Virgen puede encontrarse a más de 20 metros de profundidad, por lo que para verla es necesario realizar una inmersión.

Por eso, las imágenes tomadas durante este fin de semana muestran una postal poco frecuente del dique: la cabeza de la estatua sobresaliendo entre el agua y pudiendo ser observada desde una embarcación.

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Qué es la “Virgen del Agua” de Potrerillos

La imagen que reapareció en el embalse es conocida como la “Virgen del Agua” y lleva varios años bajo la superficie del Dique Potrerillos.

Según la información difundida sobre su historia, la estatua fue colocada en el embalse por un grupo de buzos y se convirtió con el tiempo en un punto particular para quienes practican buceo en Potrerillos.

La figura fue realizada en resina plástica y posteriormente colocada bajo el agua. Antes de ser sumergida, además, fue bendecida por un sacerdote del Santuario de Lourdes, ubicado en El Challao.

De acuerdo con los registros difundidos por integrantes de Buceo Aconcagua, la imagen fue instalada originalmente a aproximadamente 16 metros de profundidad.

Con las variaciones del nivel del embalse, la estatua llegó posteriormente a encontrarse a más de 22 metros bajo el agua.

Ese cambio hace que encontrarla no siempre sea sencillo. Incluso quienes conocen su ubicación y cuentan con referencias para llegar hasta ella pueden encontrarse con dificultades durante una inmersión debido a las condiciones del agua.

La imagen que sorprendió a los visitantes durante el fin de semana no se trasladó de lugar. Lo que cambió fue la cantidad de agua que la cubre.

Por eso, la imagen será fugaz: cuando el agua vuelva a subir, la Virgen desaparecerá nuevamente bajo la superficie del Dique Potrerillos.