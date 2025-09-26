Zonda en Mendoza: suspenden las clases en una localidad por el viento

La Dirección General de Escuelas (DGE) explicó que la medida rige para todos los niveles y modalidades. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este viernes 26 de septiembre se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades ubicadas en Uspallata.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad. En la localidad afectada, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Viento Zonda en la precordillera

Este viernes 26 de septiembre, gran parte de Mendoza estará bajo la influencia del viento Zonda, que se presentará desde el mediodía en la precordillera y más tarde en sectores del Sur y Valle de Uspallata. El fenómeno se extenderá hasta la tarde-noche y, según anticipó la Dirección Provincial de Defensa Civil, se combinará con tormentas y la llegada de un frente frío que afectará a toda la provincia.

Durante la mañana, el viento norte se hará sentir en los departamentos de Santa Rosa y La Paz. Sin embargo, hacia las 11 – 12 horas, se activará el Zonda en la precordillera, y a partir de las 14, en Malargüe y en el Valle de Uspallata, aunque con menor intensidad.

En paralelo, desde media tarde avanzará un frente Sur que alcanzará primero al Sur provincial y, hacia las 15:00-16:00 horas, al Norte. Las ráfagas podrían llegar a los 55-60 kilómetros por hora alrededor de las 17, persistiendo hasta la madrugada del sábado.

Tormentas y riesgo de granizo

Además del viento, se espera un cambio brusco en las condiciones del tiempo. Desde las primeras horas de la tarde comenzará la convección en el Valle de Uco, con tormentas que luego se extenderán hacia San Rafael, el Este provincial y el Gran Mendoza.

Las precipitaciones podrían mantenerse hasta la madrugada y no se descarta la caída de granizo, sobre todo en el Valle de Uco y el Este.

Alta montaña y temperaturas

En alta montaña se prevé mal tiempo desde el Sur, que se irá desplazando hacia la zona central y Norte durante la jornada.

En el llano, las temperaturas alcanzarán los 24-25°C de máxima y mínimas de entre 6°C en Malargüe y Valle de Uco y 10-11°C en el resto de la provincia.

Lo que viene

Sábado 27 : se espera una marcada baja en las temperaturas, con máximas en torno a los 19°C y mínimas que descenderán a 1°C en el Valle de Uco y Malargüe . El día arrancará nublado, pero mejorará hacia la mañana.

Domingo 28: las condiciones serán más estables, con cielo seminublado en el Sur y despejado en el resto. Las máximas rondarán los 23-24°C.

Defensa Civil informó que se mantiene un monitoreo constante de la situación, ya que el viento Zonda puede generar complicaciones tanto en la vida cotidiana como en la salud, además de aumentar el riesgo de incendios.