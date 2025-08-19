YPF aumentó la nafta: ¿en cuánto quedó la Súper a partir de este martes?

Desde la medianoche de este martes, las estaciones de servicio de YPF en Mendoza volvieron a modificar sus precios, marcando el tercer incremento en lo que va del mes de agosto. La suba afecta principalmente a la nafta Súper y al Infinia Diesel, mientras que el Diesel 500 bajó levemente y la Infinia se mantuvo sin cambios.

Precios actualizados en Mendoza

Los valores por litro en las estaciones de YPF de Ciudad de Mendoza —donde suelen ser más bajos que en otras zonas— quedaron de la siguiente manera:

Nafta Súper: subió de $1.296 a $1.312

Infinia: se mantiene en $1.516

Infinia Diesel: aumentó de $1.522 a $1.541

Diesel 500: bajó de $1.378 a $1.371

Este nuevo ajuste se enmarca en una estrategia de precios dinámicos que YPF viene implementando con mayor frecuencia.

Micropricing: precios en tiempo real

La petrolera explicó que estos movimientos responden al sistema de “micropricing”, una modalidad que permite modificar los valores de los combustibles en tiempo real, según variables como:

Zona geográfica

Franja horaria

Demanda local

Precios de la competencia

Flujo vehicular

Para ello, YPF utiliza herramientas de Inteligencia Artificial que analizan el comportamiento del mercado y aplican variaciones casi instantáneas en sus precios. Esta estrategia busca optimizar la rentabilidad y adaptarse con mayor precisión a las condiciones de cada punto de venta.

Aunque los ajustes son relativamente moderados, la frecuencia de los aumentos genera preocupación entre los consumidores, especialmente en un contexto de alta inflación y presión sobre los costos de transporte. El esquema de micropricing, si bien innovador, plantea desafíos para la previsibilidad del gasto en combustibles.