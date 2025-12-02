Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 3 de diciembre

Edemsa realizó tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este miércoles 3 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.

Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio

Los cortes de luz para este miércoles 3 de diciembre en Mendoza

Estos son los cortes de luz para este miércoles 3 de diciembre:

Miércoles 03/12/2025

Ciudad

Entre calles Bernardo Houssay, Manuel Belgrano, Jorge A. Calle, Bolivia y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Mario Benedetti. En la intersección de Acceso N°3 con calle Carlos Berdasco y adyacencias. En el pasaje Moreira. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

En calle Saavedra, entre Allayme y Colón, y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En calle Dardo Pérez, entre Olivares y Las Torres. En el Camino La Unión y Flor del Desierto, hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82, y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga. De 11.15 a 14.00 h.

Entre calles Juan José Paso, Caleta Oliva, Ingeniero Krause y 1 de Mayo; Carrodilla. De 9.00 a 11.00 h.

Maipú

Entre calles Piedra Buena, Teniente Olivera, Ramón Lista y Carril Sarmiento; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Provincial N°50, hacia el este de calle Serpa. En el barrio 23 de Agosto; Rodeo del Medio. De 9.15 a 11.15 h.

Lavalle

En la intersección de calle Belgrano con Proyectada V333 y adyacencias; El Plumero. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Santander II, hacia el sur de Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael