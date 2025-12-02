Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 3 de diciembre

Edemsa realizó tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 3 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en diferentes departamentos de Mendoza.
Los trabajos se realizarán en horarios específicos en estas zonas: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio
Los cortes de luz para este miércoles 3 de diciembre en Mendoza
Estos son los cortes de luz para este miércoles 3 de diciembre:
Miércoles 03/12/2025
Ciudad
- Entre calles Bernardo Houssay, Manuel Belgrano, Jorge A. Calle, Bolivia y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Mario Benedetti. En la intersección de Acceso N°3 con calle Carlos Berdasco y adyacencias. En el pasaje Moreira. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- En calle Saavedra, entre Allayme y Colón, y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.
Luján
- En calle Dardo Pérez, entre Olivares y Las Torres. En el Camino La Unión y Flor del Desierto, hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82, y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga. De 11.15 a 14.00 h.
- Entre calles Juan José Paso, Caleta Oliva, Ingeniero Krause y 1 de Mayo; Carrodilla. De 9.00 a 11.00 h.
Maipú
- Entre calles Piedra Buena, Teniente Olivera, Ramón Lista y Carril Sarmiento; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°50, hacia el este de calle Serpa. En el barrio 23 de Agosto; Rodeo del Medio. De 9.15 a 11.15 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Belgrano con Proyectada V333 y adyacencias; El Plumero. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle Santander II, hacia el sur de Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle Ortubia, entre El Chañaral y Rawson; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles El Palomar, Estanislao Salas, El Pasatiempo y Ruta Provincial N°154; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles San Martín, Adolfo Calle Este, Balbino Arizu y Sarmiento; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles Namuncurá, Romance, Palau y Rawson. En el barrio Los Palmares. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Las Mercedes, entre Yensen y Sardini. En la calle Sepúlveda. De 15.00 a 19.00 h.