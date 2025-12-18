Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este viernes 18 de diciembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael.

Edemsa informó que este viernes 19 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Cortes de luz para este viernes 19 de diciembre en Mendoza

Estos son los cortes de luz programados para este viernes 19 de diciembre:

Las Heras

Entre calles Pedro Molina, Antequeda, Gomensoro, Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

En Avenida Guido, entre Las Heras y Ruta Nacional N°7, y áreas adyacentes; Uspallata. De 10.00 a 14.00 h.

Luján

En la Ruta Provincial N°82 y calle Los Pozos y áreas adyacentes; Vertientes del Pedemonte. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Serpa, entre Mirasso y Defensa, y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Videla Castillo, hacia el este de Vieytes. En el barrio Liceo Golf Club. En calle Scaramella, hacia el sur de Videla Castillo, y adyacencias. De 9.45 a 12.45 h.

Lavalle

En calle Laurente, hacia el sur de Palomares. En calle Los Duraznos y adyacencias; El Vergel. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Palomares, hacia el este de Dorrego; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

Entre calles Manzano Simón, Fernández, Paso de Los Andes y La Luz; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calles Aguirre y La Pampa; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Provincial N°94, entre El Manzano Histórico y La Quebrada; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael