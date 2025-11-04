Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este miércoles 5 de noviembre

Edemsa tiene cortes programados para este miércoles en barrios de Guaymallén, Lavalle, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza (Edemsa) informó que este miércoles 5 de noviembre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos puntos de la provincia. Las interrupciones del servicio se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica y afectarán a barrios de Guaymallén, Lavalle, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Desde la compañía recordaron que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más estable en el futuro. Por ese motivo, pidieron a los usuarios tomar precauciones y desconectar los artefactos eléctricos durante el período de corte.

Dónde y cuándo habrá cortes de luz este miércoles 5 de noviembre

Este miércoles 5 de noviembre habrá cortes de luz en:

Miércoles 05/11/2025

Guaymallén

Entre calles, Manuel Ignacio Molina, Adolfo Calle, Bombal y lateral sur de la Ruta Nacional N°7 y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 11.00 h

En calle Las Verbenas, en el barrio El Prado y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 8.30 a 10.30 h.

En calle Las Verbenas, en el barrio El Prado II y zonas aledañas; Buena Nueva. De 11.00 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Juan Manuel De la Reta entre Ruta Provincial N°24 y Dorrego; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.

En calle El Tambo, entre Rama N°05 y Administración; Tres de Mayo. De 14.30 a 18.30 h.

Maipú

En la intersección de calles Rodríguez Peña y Rodríguez; Luzuriaga. De 11.15 a 13.30 h.

En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

En manzana B, C y D del barrio Las Torres y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 12.30 h.

Tupungato

En calle San Pablo, entre La Pampa y Finca Zuccardi. Afecta estancia La Pampa; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En carril Calise Nacional, entre calle Los Baños y prolongación calle El Baden. de 9.00 a 13.00 h.

En Calle Muzaber, entre Florida y calle N°1, afecta finca La Eternidad y zonas aledañas; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

En calle El Pasatiempo, hacia el norte de Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Los Coroneles, entre La Loma y central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

En Ruta Nacional N°143, entre calles La Severina y Gatica; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.

En Ruta Nacional N°143, entre calles El Toledano y El Chañaral; El Toledano. De 8.00 a 11.00 h.

En calle El Toledano, entre Sarmiento y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.00 a 11.00 h.

En calle Quiroga, entre Cubillos y Ejército de Los Andes y áreas adyacentes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

En calle San Rafael Arcángel, entre Tiburcio Benegas y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 11.00 a 13.30 h.

Recomendaciones durante los cortes programados

Desde Edemsa recomiendan a los usuarios: