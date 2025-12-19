Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este fin de semana

Edemsa señaló que realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, San Carlos, Tupungato y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 20 y domingo 21 de diciembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía. Los departamentos afectados serán: Tunuyán, San Carlos, Tupungato y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Cortes de luz para este fin de semana en Mendoza

Sábado 20/12/2025

Tunuyán

Entre calles Ricardo Videla, Méndez, Quintana y Ruta Provincial N°92 (ó Salatino); Colonia Las Rosas. De 9.45 a 12.30 h.

Entre calles Sergio Cejas, Pedro Palacios, Mariano Moreno y Ruta Provincial N°92; Vista Flores. De 7.30 a 9.30 h.

San Carlos

En Carril Casas Viejas, entre calles Ciriaco Guevara y Vilches; Chilecito. De 10.30 a 12.30 h.

En calle Urzúa, hacia el oeste de Carril Casas Viejas. De 7.45 a 9.45 h.

Domingo 21/12/2025

Maipú

En la intersección de calle Franklin Villanueva con Carril a Barrancas y zonas aledañas; Barrancas. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle El Álamo. En Los Nogales de Tupungato SRL; El Zampalito. De 8.00 a 11.00 h.

Tunuyán