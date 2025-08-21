Guaymallén construirá 800 casas en un terreno que era del Procrear: ¿dónde está ubicado?

Guaymallén se convierte en el primer municipio del interior del país en recibir tierras del programa Procrear, marcando un precedente nacional en gestión urbana y acceso a la vivienda.

La Municipalidad de Guaymallén concretará en los próximos días un convenio con el Ministerio de Economía de la Nación que establece la transferencia de un predio estratégico de casi 100 mil metros cuadrados ubicado en Tirasso al 2200, en el distrito Buena Nueva. Allí se proyecta la construcción de alrededor de 800 viviendas del programa Procrear, en lo que representa un hito para el desarrollo urbano del departamento.

Con esta firma, Guaymallén se convierte en el primer municipio del interior del país en alcanzar un acuerdo de estas características, marcando un precedente para otras jurisdicciones que buscan articular políticas habitacionales con recursos nacionales.

El intendente Marcos Calvente destacó que el acuerdo contempla tanto las obras existentes como las demoliciones necesarias, lo que permitió avanzar con el cálculo de compra del terreno. “Estamos diseñando y ejecutando la obra eléctrica y urbana, incluida la calle Tirasso y sus colectoras, para que la zona crezca con un perfil urbano y comercial”, señaló.

La estrategia apunta a recuperar la inversión a través de las cuotas que paguen los beneficiarios, bajo un esquema de fideicomiso flexible: el municipio aporta la infraestructura urbana y las empresas el terreno, generando un modelo de desarrollo eficiente y replicable.

Mientras que a nivel nacional los proyectos Procrear se diseñaban con costos de construcción superiores a los 2.500 dólares por metro cuadrado —inaccesibles para créditos hipotecarios— la gestión local logró adaptar el modelo a la realidad económica de las familias mendocinas.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación valoró el predio en una cifra muy inferior a la de otros municipios, como Tres de Febrero (Buenos Aires), donde terrenos de menor tamaño resultan mucho más caros por su localización urbana. En Guaymallén, la condición de zona semiurbana y la necesidad de demoliciones redujeron significativamente el costo del traspaso.

Otro punto destacado del acuerdo es que la transferencia se realizará sin que el municipio deba asumir los gastos de inversión que Procrear había realizado en años anteriores, afectados por la inflación y el aumento de costos. Esto permite que los fondos locales se destinen exclusivamente a obras nuevas y mejoras urbanas.

El convenio refleja cómo, a través de la planificación y la eficiencia en la gestión pública, Guaymallén transforma recursos nacionales en soluciones concretas para sus vecinos, garantizando acceso a la vivienda, ordenamiento territorial y crecimiento urbano sustentable.