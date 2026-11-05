Dónde voto en Argentina: cómo consultar el padrón provisorio para las elecciones 2027 y reclamar si hay errores

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio para las elecciones de 2027. Los mendocinos pueden revisar si figuran correctamente y solicitar correcciones si encuentran errores u omisiones. ¿Qué se vota en 2027?

Los mendocinos ya pueden consultar el padrón electoral provisorio para las elecciones 2027 y verificar si están habilitados para votar. La Cámara Nacional Electoral publicó el registro y habilitó la consulta online para conocer los datos de inscripción, la sección y el circuito electoral asignados. El plazo para revisar la información estará vigente hasta el 30 de noviembre inclusive.

En esta etapa, el sistema permite consultar el nombre y apellido, la sección y el circuito electoral asignados. Es una instancia previa a la publicación del padrón definitivo, que será el que se utilice durante las elecciones.

Cómo consultar el padrón electoral 2027 en Mendoza

Para saber si estás correctamente registrado, tenés que ingresar al sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral: www.padron.gob.ar.

Una vez en la página, deberás completar los siguientes datos:

Número de DNI.

Género.

Distrito electoral: Mendoza.

Código de validación que aparece en pantalla.

Después de ingresar la información, el sistema mostrará los datos disponibles para que puedas verificar tu inscripción y el circuito electoral que te corresponde.

Qué hacer si no aparecés en el padrón o encontrás errores

Si al consultar el padrón electoral provisorio detectás datos incorrectos, no figurás en el registro o aparecés incluido sin corresponder, podés presentar un reclamo ante la Justicia Electoral.

El artículo 27 del Código Electoral Nacional establece un plazo de 15 días corridos desde la publicación del padrón provisorio para solicitar correcciones. El trámite puede realizarse por internet, mediante el sistema de reclamos habilitado por la Cámara Nacional Electoral.

Por eso, es importante revisar los datos cuanto antes y no esperar hasta el último día de consulta. Una vez cerrado el período de correcciones, el padrón definitivo será la referencia para la organización de los comicios.

Mendoza: qué se vota en las elecciones de 2027

El calendario electoral de 2027 incluirá la elección de autoridades nacionales y también la renovación de cargos provinciales y municipales, de acuerdo con los respectivos cronogramas electorales.

A nivel nacional, los argentinos elegirán presidente y vicepresidente de la Nación. Además, se renovarán bancas en el Congreso: 130 diputados nacionales y 24 senadores.

En Mendoza, los ciudadanos también deberán elegir gobernador y vicegobernador, intendentes y concejales, en el marco de las elecciones provinciales y municipales.

Según lo establecido por la legislación electoral, las elecciones generales nacionales deben realizarse el cuarto domingo de octubre. En 2027, esa fecha será el domingo 24 de octubre.