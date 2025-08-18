Cortes de luz: estos son los programados para este martes 19 de agosto

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este martes 19 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Estos serán los cortes de luz para este martes 19/08/2025
Ciudad
- En las inmediaciones de la intersección Avenida de las Palmeras y Dr. Sosa. De 9.30 a 12.30 h.
Guaymallén
- En la intersección de calles N°7 y San Miguel y zonas aledañas. En el barrio Grilli Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En calles Alberdi y 25 de Mayo. De 8.00 a 12.00 h.
Luján
- Entre calles Mariano Moreno, Evans, Lamadrid, Guevara y zonas aledañas. Dpto: Lujan de Cuyo.. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Provincial N°82, en las adyacencias a la Playa de Luján de Cuyo y zonas aledañas; Blanco Encalada. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Viamonte, entre Pueyrredón y Los Aromos, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Proyectada I191, hacia el este de Las Margaritas, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 16.30 h.
- En calle Yrigoyen, entre Roma y San Martín; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.
- Entre calles Cervantes, Vendimiadores, Aconcagua y callejón Forzado y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 11.45 a 13.30 h.
- En calle Serpa, entre Defensa y Mitre, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 10.30 a 14.30 h.
Tupungato
- En calle Scilipoti, entre Coletto y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- Entre calles Ricardo Videla, Salantino y Ruta Provincial N°92 (ó Quintana); Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre Estancia Los Árboles y calle La Quebrada; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calle Don Bosco y Estación de Bomberos Voluntarios San Carlos; Eugenio Bustos. De 11.30 a 15.30 h.
- En calle Modesto Encina, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 9.20 a 13.20 h.
San Rafael
- Entre calles Vélez Sarsfield, Derqui, Comandante Torres e Islas Malvinas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Sarmiento, entre Bentos y El Toledano, y zonas aledañas; Las Paredes. De 9.00 a 12.00 h.
- Entre calles Navarro, Tierras de Resolana, Prolongación El Palomar y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Ejército de Los Andes, entre Quiroga y Arancibia; Rama Caída. De 10.45 a 14.45 h.