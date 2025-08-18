Cortes de luz: estos son los programados para este martes 19 de agosto

Cortes de luz: estos son los programados para este martes 19 de agosto

Servicios

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

usuario
Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este martes 19 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este martes 19/08/2025

Estos son los cortes de luz para este martes:

Ciudad

  • En las inmediaciones de la intersección Avenida de las Palmeras y Dr. Sosa. De 9.30 a 12.30 h.

Guaymallén

  • En la intersección de calles N°7 y San Miguel y zonas aledañas. En el barrio Grilli Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En calles Alberdi y 25 de Mayo. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

  • Entre calles Mariano Moreno, Evans, Lamadrid, Guevara y zonas aledañas. Dpto: Lujan de Cuyo.. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la Ruta Provincial N°82, en las adyacencias a la Playa de Luján de Cuyo y zonas aledañas; Blanco Encalada. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Viamonte, entre Pueyrredón y Los Aromos, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle Proyectada I191, hacia el este de Las Margaritas, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 16.30 h.
  • En calle Yrigoyen, entre Roma y San Martín; Rodeo del Medio. De 9.00 a 11.00 h.
  • Entre calles Cervantes, Vendimiadores, Aconcagua y callejón Forzado y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 11.45 a 13.30 h.
  • En calle Serpa, entre Defensa y Mitre, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 10.30 a 14.30 h.

Tupungato

  • En calle Scilipoti, entre Coletto y Ruta Provincial N°88; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • Entre calles Ricardo Videla, Salantino y Ruta Provincial N°92 (ó Quintana); Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°89, entre Estancia Los Árboles y calle La Quebrada; Los Árboles. De 14.25 a 18.25 h.

San Carlos

  • En la Ruta Nacional N°40, entre calle Don Bosco y Estación de Bomberos Voluntarios San Carlos; Eugenio Bustos. De 11.30 a 15.30 h.
  • En calle Modesto Encina, hacia el este de Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 9.20 a 13.20 h.

San Rafael

  • Entre calles Vélez Sarsfield, Derqui, Comandante Torres e Islas Malvinas. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Sarmiento, entre Bentos y El Toledano, y zonas aledañas; Las Paredes. De 9.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Navarro, Tierras de Resolana, Prolongación El Palomar y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.45 a 13.45 h.
  • En calle Ejército de Los Andes, entre Quiroga y Arancibia; Rama Caída. De 10.45 a 14.45 h.

ESTOS SON LOS CORTES PROGRAMADOS PARA ESTE MARTES