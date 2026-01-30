Pensiones No Contributivas (PNC): ANSES confirmó el aumento de febrero y los nuevos montos a cobrar

ANSES confirmó un aumento del 2,85% para las Pensiones No Contributivas en febrero, con nuevos montos que impactan en invalidez, vejez, discapacidad, PUAM y madres de siete hijos, mientras se espera la definición oficial sobre la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

ANSES oficializó el aumento de febrero para las Pensiones No Contributivas (PNC), en el marco de la fórmula de movilidad mensual. La actualización impacta en los haberes por invalidez, vejez, discapacidad, PUAM y madres de siete hijos, y vuelve a poner en foco la posible continuidad del bono extraordinario de $70.000.

De cuánto es el aumento de las PNC en febrero

Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el incremento será del 2,85%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, publicado por el INDEC. El ajuste se aplica de manera uniforme a jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Con esta suba, las PNC por invalidez y por vejez pasarán a $251.453,59 en febrero, monto correspondiente al haber mensual sin adicionales.

Bono extraordinario de $70.000: qué pasa en febrero

Además del aumento por movilidad, podría sumarse el bono extraordinario de $70.000. Desde ANSES aclararon que este refuerzo no está atado a la inflación y depende de una decisión mensual del Gobierno nacional. De confirmarse, el ingreso total de una PNC ascendería a $321.453,59.

El organismo recordó que el bono se mantiene congelado desde marzo de 2024 y que su continuidad suele definirse días antes del inicio del cronograma de pagos.

PNC y PUAM: montos actualizados con el aumento

Dentro del sistema previsional conviven distintos beneficios con haberes diferenciados:

PNC por vejez : equivale al 70% de la jubilación mínima . Con el aumento de febrero, el haber será de $251.478,04 y, con bono, alcanzaría $321.478,04 .

: equivale al . Con el aumento de febrero, el haber será de y, con bono, alcanzaría . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : representa el 80% de la jubilación mínima . En febrero subirá a $287.403,48 y con el refuerzo llegaría a $357.403,48 .

: representa el . En febrero subirá a y con el refuerzo llegaría a . PNC por discapacidad : también equivale al 70% de la jubilación mínima . El haber quedará en $251.478,04 , y con bono, en $321.478,04 . Este beneficio continúa siendo incompatible con empleo registrado .

: también equivale al . El haber quedará en , y con bono, en . Este beneficio continúa siendo . PNC para madres de siete hijos: corresponde a una jubilación mínima completa. En febrero será de $359.254,35, y con el bono, el total ascenderá a $429.254,35. Además, las titulares con hijos menores o con discapacidad acceden a la Tarjeta Alimentar, con montos que van de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos.

Fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas