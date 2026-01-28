Hay cambios en el cronograma de pagos a jubilados en febrero: cuándo cobro Anses

La ANSES modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados y pensionados debido a los feriados de Carnaval. El ajuste ya es oficial, se aplica de manera automática y puede modificar la fecha de cobro según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cambios en el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados. La decisión responde a la necesidad de reorganizar las fechas de acreditación por el impacto de los feriados nacionales de Carnaval, que alteran la operatoria bancaria habitual. Este mes los haberes tendrán un aumento del 2.85 % y se confirmó el pago del bono de $70.000.

Desde el organismo previsional aclararon que la modificación no afecta los montos a cobrar, sino únicamente el día en que se acredita el haber. El nuevo esquema ya fue oficializado y se implementa de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Por qué ANSES cambió el calendario de pagos en febrero

El reordenamiento del cronograma se debe a los feriados de Carnaval, que generan jornadas no laborables y pueden provocar superposiciones en el sistema de pagos. Para evitar demoras y garantizar el normal funcionamiento administrativo, ANSES resolvió ajustar las fechas habituales de cobro.

La medida fue avalada por el Poder Ejecutivo y confirmada por el presidente Javier Milei. Según indicaron desde el organismo, el objetivo es asegurar que los haberes se depositen con normalidad en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en febrero de 2026

En febrero, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,85 %, en línea con la inflación de diciembre. El ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad mensual vigente desde julio de 2024, establecida por el Decreto 274/24.

Con este incremento y la continuidad del refuerzo, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.254 (haber de $359.254,35 + bono de $70.000).

Jubilación máxima: sube de $2.350.453,70 en enero a $2.417.441,63 en febrero de 2026. En este caso, no corresponde el pago del bono.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa de $279.439,46 a $287.403,48. Con el bono de $70.000, el total a cobrar será de $357.403,48.

Pensiones no contributivas (PNC) por vejez y discapacidad: aumentan de $244.509,52 a $251.478,04. Sumando el refuerzo, el monto final alcanza los $321.478,04.

PNC para madres de siete hijos: continúan equiparadas a la jubilación mínima, por lo que cobrarán $359.254,35 más el bono, totalizando $429.254,35.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 continúa vigente en febrero y se paga de manera automática junto con el haber mensual. Lo reciben de forma completa quienes cobran la jubilación mínima.

En tanto, quienes perciben un haber superior al mínimo, pero no superan los $429.081,79 acceden a un bono proporcional. Los jubilados y pensionados que exceden ese monto no reciben el refuerzo.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026

El nuevo cronograma de pagos ya se encuentra vigente y se aplica según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo