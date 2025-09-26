¿Vuelve el cepo?: la medida que restringe la compra de dólares

La autoridad monetaria anunció que quienes compren dólar oficial no podrán operar en el MEP o contado con liquidación por 90 días, y viceversa. La medida alcanza tanto a empresas como a particulares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes una nueva restricción en el mercado cambiario, con el objetivo de limitar la especulación financiera y contener la brecha entre los distintos tipos de dólar.

A través de la Comunicación “A” 8336, la entidad reinstauró la prohibición para que quienes compren dólar oficial puedan operar con dólar MEP o contado con liquidación (CCL), y viceversa, por un período de 90 días.

Hasta ahora, esta limitación regía únicamente para las empresas, pero a partir de la nueva normativa también se aplicará a los individuos. En la práctica, cualquier persona que acceda al mercado oficial de cambios quedará inhabilitada para realizar operaciones en la Bolsa con bonos en dólares.

Una vuelta parcial del cepo

La medida implica el regreso de un cepo cambiario parcial, ya que restringe las alternativas de dolarización. Para instrumentarla, tanto personas como compañías deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar en ambos mercados en simultáneo.

Según explicaron desde el BCRA, el objetivo es acumular reservas y reforzar la hoja de ruta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige dólares para sostener los pagos de deuda y fortalecer al Tesoro.

Cómo quedaron las cotizaciones

Dólar oficial : $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en Banco Nación.

Dólar MEP : $1.402,33 (+1,6% respecto del jueves).

Dólar CCL: $1.427,16 (+1,7% en la jornada).

Con esta disposición, el Gobierno busca frenar los rulos financieros que se venían realizando aprovechando la diferencia entre los distintos mercados de divisas, en momentos en que la brecha cambiaria empezó a ampliarse.

¿Qué es el Rulo Financiero con dólareS?

Un rulo financiero es una operación especulativa que aprovecha la diferencia de precios entre distintos mercados de dólar en Argentina.

En términos simples:

Un inversor compra dólares en un mercado a un precio más bajo.

Luego los vende en otro mercado donde cotizan más caros.

Esa diferencia le genera una ganancia rápida, casi sin riesgo.

Ejemplo típico

Una persona compra dólares al tipo de cambio oficial (más barato). Con esos dólares compra un bono o acción que cotiza tanto en pesos como en dólares. Vende ese bono en el mercado financiero y obtiene dólares al valor del dólar MEP o contado con liquidación (CCL), que suelen estar más altos que el oficial. La diferencia entre el precio de compra y venta es la ganancia del rulo.

Por qué es un problema para el Banco Central

El rulo genera una fuga indirecta de divisas y aumenta la presión sobre los dólares financieros. Además, erosiona las reservas del BCRA porque los particulares acceden a dólares oficiales baratos para luego volcarlos al mercado bursátil.

Por eso, el Gobierno suele aplicar restricciones como las que reinstauró esta semana: impedir que quienes compren dólar oficial operen con MEP o CCL durante 90 días, justamente para cortar esta maniobra.