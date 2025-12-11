Vouchers Educativos: ¿cuándo cobrás en diciembre y qué pasa después?

Durante el último mes del año se paga una de las últimas cuotas del programa. El Gobierno todavía no señala si continuará el año próximo. Durante esta semana o el lunes 15 debería estar depositado.

En diciembre, el Ministerio de Capital Humano continúa pagando los Vouchers Educativos 2025. Cuando lanzó el programa, el Gobierno aclaró que este beneficio duraría hasta diciembre. Ante la poca información del programa, la duda que surge entre los beneficiarios, como se abona a mes vencido, si concluirá en diciembre con al cuota de noviembre, o en enero con la cuota de diciembre.

En junio, el Ministerio de Capital Humano pagó los meses de abril y mayo, en julio, se abonó junio; en agosto, julio y en septiembre, agosto. En octubre, septiembre; en noviembre se abona octubre y en diciembre, noviembre.

De esta manera, el primer pago rondó los $40.000, se trató de $20000 de abril y $20000 de mayo. A partir de julio, se paga la cuota del mes anterior y ronda los $20000.

Vouchers Educativos: ¿cuánto y cuándo vas a cobrar en diciembre?

Si bien no hay confirmación oficial se estima que en diciembre se pague una cuota y sea cercana a los $20000. La fecha, será desde este jueves 11 hasta el lunes 15.

Vouchers Educativos: ¿de cuánto es realmente?

El Vouchers Educativo corresponde a un monto cercano a los $20000.

Vouchers Educativos: ¿qué se pagó hasta el momento?

Hasta el momento se pagaron cinco cuotas:

Junio : abril y mayo

: abril y mayo Julio: junio

junio Agosto: julio

julio Septiembre : agosto

: agosto Octubre: septiembre

septiembre Noviembre : octubre

: octubre Diciembre: noviembre

Vouchers Educativos: ¿cómo figura el pago en tu cuenta?

El pago figura con la inscripción ANSES como en la siguiente imagen.

Vouchers Educativos: ¿qué falta pagar?

Si bien no hay una información oficial falta pagar:

Noviembre –> se pagará en diciembre

¿Diciembre? –> se pagaría en enero

Vouchers Educativos: no me pagaron ¿qué hago?

Para los que no saben si todavía están aprobados o no, solo resta esperar o intentar comunicarse con Capital Humano o llamar a ANSES al 130. Se puede escribir al mail de dudas y consultas: voucherseducativos@educacion.gob.ar

Vouchers Educativo 2025: ¿dónde encuentro el Estado de Solicitud?

Para revisar el Estado de Solicitud, hay que ingresar a la web de Vouchers Educativos.

Luego, ingresar a su sección con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro de la plataforma, te tenés que dirigir a la sección Menores a Cargo. En ese apartado, vas a tener al final un subtítulo que dice Estado de Solicitud. En ese lugar debería figurar si está aprobada o rechazada la solicitud.