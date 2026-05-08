Por los fuertes vientos continuá la suspensión de clases en un departamento de Mendoza

La medida fue tomada por la DGE debido a las intensas ráfagas de viento que afectan a Malargüe. Tras el Zonda, ingresará un frente frío con viento Sur, descenso de temperatura y alertas por fuertes ráfagas en distintos sectores de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases presenciales del turno tarde en Malargüe debido a las intensas ráfagas de viento que afectan al departamento durante la jornada. La medida fue tomada de manera preventiva ante las complicaciones generadas por el viento Zonda y las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas.

Tras el paso del Zonda, se espera un brusco descenso de la temperatura con el ingreso de un frente frío acompañado por fuertes ráfagas de viento Sur que afectarán a gran parte de Mendoza, especialmente al Sur y Este provincial. Según el pronóstico, las ráfagas podrían alcanzar los 65 kilómetros por hora.

Además, en la precordillera habrá viento Oeste con ráfagas intensas que podrían llegar hasta los 90 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por viento Oeste

El Servicio Meteorológico emitió una Alerta Amarilla para la zona cordillerana, que será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en sectores de alta montaña.

Dónde afectará el viento Sur

En tanto, el Sur y el Este de Mendoza serán afectados por vientos del sudoeste rotando al sur, con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h y ráfagas superiores a los 65 km/h.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

Viernes 08 de mayo de 2026

Habrá poca nubosidad, heladas parciales y descenso de la temperatura. También se esperan precipitaciones en el sur del Valle de Uco y sur provincial, además de nevadas en cordillera sur.

Máxima: 14°C

Mínima: 5°C

Sábado 09 de mayo de 2026

El sábado estará parcialmente nublado, con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste y heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 12°C

Mínima: 4°C

Domingo 10 de mayo de 2026

El domingo se anticipa tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste y heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.