Voucher educativo: quiénes cobran este miércoles 13 y cuáles el 14 de agosto

Esta semana se paga el voucher educativo de julio: algunos beneficiarios lo reciben el miércoles 13, pero la maoría cobrará el jueves 14, según confirmó la Secretaría de Educación.

Este miércoles y jueves se realiza el pago del voucher educativo correspondiente al mes de julio, una asistencia estatal destinada a familias con hijos en escuelas privadas que reciben al menos un 75% de subvención estatal. El beneficio alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, y es gestionado por ANSES.

Miércoles 13 de agosto: primeros pagos acreditados

El miércoles 13 comienzan a acreditarse los pagos para los beneficiarios que utilizan Mercado Pago. Esto se debe a que la aplicación adelanta los pagos que provienen de ANSES.

Jueves 14 de agosto: fecha oficial de cobro

La Secretaría de Educación confirmó que el grueso de los pagos se realiza el jueves 14 de agosto, fecha oficial establecida para la tercera entrega del programa. Ese día se acreditará el monto cercano a los $20.000 a todos los titulares adjudicados que perciben por banco.

Vouchers Educativos: ¿de cuánto es realmente?

El Voucher Educativo corresponde a un monto cercano a los $20000.

Vouchers Educativos: ¿qué se pagó hasta el momento?

Hasta el momento se pagaron tres cuotas en dos meses:

Junio : abril y mayo

: abril y mayo Julio: junio

junio Agosto: se paga julio.

Vouchers Educativos: no me pagaron ¿qué hago?

Para los que no saben si todavía están aprobados o no, solo resta esperar o intentar comunicarse con Capital Humano o llamar a ANSES al 130. Se puede escribir al mail de dudas y consultas: voucherseducativos@educacion.gob.ar

Voucher Educativo 2025: ¿dónde encuentro el Estado de Solicitud?

Para revisar el Estado de Solicitud, hay que ingresar a la web de Vouchers Educativos.

Luego, ingresar a su sección con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro de la plataforma, te tenés que dirigir a la sección Menores a Cargo. En ese apartado, vas a tener al final un subtítulo que dice Estado de Solicitud. En ese lugar debería figurar si está aprobada o rechazada la solicitud.

Voucher Educativo 2025: ¿hasta cuándo se pagará?

El Voucher Educativo se pagará hasta diciembre, según señaló Capital Humano. Lo que no se conoce oficialmente, es cuando comenzará a pagarse. Si es en julio y si habrá un pago retroactivo por los meses de mayo o junio.