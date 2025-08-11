Voucher educativo: confirmaron fecha y monto de pago ¿cuánto vas a recibir?

Los beneficiarios de los vouchers educativos 2025 ya tienen la fecha y el monto a cobrar para agosto. Será esta semana, entre miércoles y viernes.

Los beneficiarios de Vouchers Educativos que reciben su dinero por Mercado Pago ya averiguaron cuándo y cuánto percibirán en agosto por este beneficio.

Cómo anunció ELNUEVE.COM, el voucher se pagará esta semana, se entiende que de este miércoles 13 al viernes 15 y que se abonará el monto correspondiente a julio, es decir un valor cercano a $20000.

En junio, el Ministerio de Capital Humano pagó los meses de abril y mayo y en julio, se abonó junio.

De esta manera, el primer pago rondó los $40.000, se trató de $20000 de abril y $20000 de mayo. A partir de julio, se paga la cuota del mes anterior y ronda los $20000.

Vouches Educativos: ¿de cuánto es realmente?

El Voucher Educativo corresponde a un monto cercano a los $20000.

Vouchers Educativos: ¿qué se pagó hasta el momento?

Hasta el momento se pagaron tres cuotas en dos meses:

Junio : abril y mayo

: abril y mayo Julio: junio

junio Agosto: se paga julio.

Vouchers Educativos: no me pagaron ¿qué hago?

Para los que no saben si todavía están aprobados o no, solo resta esperar o intentar comunicarse con Capital Humano o llamar a ANSES al 130. Se puede escribir al mail de dudas y consultas: voucherseducativos@educacion.gob.ar

Voucher Educativo 2025: ¿dónde encuentro el Estado de Solicitud?

Para revisar el Estado de Solicitud, hay que ingresar a la web de Vouchers Educativos.

Luego, ingresar a su sección con usuario y contraseña de Mi Argentina.

Una vez dentro de la plataforma, te tenés que dirigir a la sección Menores a Cargo. En ese apartado, vas a tener al final un subtítulo que dice Estado de Solicitud. En ese lugar debería figurar si está aprobada o rechazada la solicitud.

Voucher Educativo 2025: ¿hasta cuándo se pagará?

El Voucher Educativo se pagará hasta diciembre, según señaló Capital Humano. Lo que no se conoce oficialmente, es cuando comenzará a pagarse. Si es en julio y si habrá un pago retroactivo por los meses de mayo o junio.