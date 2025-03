Subió el Salario Mínimo, Vital y Móvil: ¿a cuánto se fue y en que programas de ANSES influye?

La decisión de este aumento se adoptó tras la falta de consenso en el Consejo del Salario Mínimo, delegándose la definición del nuevo piso salarial a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Resolución 17/2024.

Cambios en programas sociales

Jubilados con 30 años de aportes efectivos: Este grupo de jubilados que accedieron a su prestación sin moratoria, y con aportes completos, tienen garantizado el 82% del SMVM. Sin embargo, como este porcentaje ya está cubierto por la jubilación mínima vigente, no se otorgará un plus adicional en marzo. Cabe destacar que el Gobierno analiza implementar un reconocimiento para este grupo en una próxima reforma previsional, aunque no hay detalles concretos aún.

AUH y nuevos topes de ingreso: El límite de ingresos para recibir la AUH se ajustará automáticamente al nuevo salario mínimo, quedando en $296.832. Así, las familias cuyos ingresos no superen este umbral seguirán accediendo al beneficio, sin riesgo de exclusión por aumentos salariales. Este límite no aplica para empleados domésticos ni monotributistas sociales.

Fondo de desempleo actualizado: Los trabajadores despedidos sin causa justa verán reflejado el aumento del SMVM en el fondo de desempleo. Desde marzo, los pagos oscilarán entre $148.416 y $296.832. Este beneficio, cuyo plazo de duración depende de los aportes realizados, se extiende por seis meses adicionales para mayores de 45 años.

Becas Progresar: El aumento también afecta las Becas Progresar, que fijan como límite de ingreso tres veces el SMVM, es decir, $890.496. Esto permitirá a más estudiantes inscribirse en la próxima convocatoria, destinada a quienes buscan completar estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios.

Plan Hogar: Este programa, que subsidia la compra de garrafas sociales para familias sin acceso a gas natural, incrementará sus topes de ingreso. Para hogares sin integrantes con discapacidad, el límite será $593.664, y para aquellos con al menos un miembro con Certificado Único de Discapacidad (CUD), será de $890.496. En zonas frías, los topes aumentan significativamente, alcanzando hasta $1.558.843 para familias con miembros discapacitados.