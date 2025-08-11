¿Se viene un plan canje de autos? El Gobierno evalúa otra alternativa

Con un parque automotor cada vez más envejecido y ventas insuficientes de autos nuevos, el Gobierno analiza un plan canje que permita renovar vehículos usados sin comprometer el equilibrio fiscal. Incentivos fiscales, crédito accesible y recuperación de autopartes son claves para revertir la tendencia

Argentina cuenta con un parque automotor cuya antigüedad promedio alcanzó los 14,3 años en 2025, según el último informe de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC).

El dato representa un retroceso del 1% respecto al año anterior, cuando la media era de 14,1 años. Para revertir esta tendencia, el país debería vender al menos 1,1 millones de autos 0km por año, una meta aún lejana.

Aunque el sector automotor muestra signos de recuperación, las proyecciones para 2025 estiman un piso de 650.000 unidades vendidas, lo que implica un déficit del 40% respecto al objetivo mínimo. Para 2026, se prevé un leve repunte con 700.000 unidades, pero aún lejos del volumen necesario para frenar el envejecimiento del parque.

Según Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, “para llegar a un nivel de 1.200.000 unidades, tenés que tener un nivel de crédito que financie el 90% de los vehículos. Hoy el 50% se vende con crédito y planes de ahorro, y la otra mitad al contado. Estamos lejos”.

Un director de ventas de una terminal automotriz explicó que “los créditos con tasas por debajo del 40% anual son subsidios que ofrecen las marcas, con cupos limitados, montos acotados y plazos cortos. La cuota es alta y accesible para pocos”.

¿Un nuevo plan canje?

Ante este escenario, el Gobierno evalúa alternativas para dinamizar el mercado sin comprometer el equilibrio fiscal. Una de las propuestas en estudio es implementar un plan canje que incentive la entrega de autos usados a cambio de beneficios para la compra de vehículos nuevos.

La idea es generar un mecanismo “natural” que no dependa de subsidios estatales, sino de incentivos fiscales y mejoras en la cadena de valor. En ese sentido, se amplió el número de autopartes que los desarmaderos habilitados pueden recuperar, pasando de 30 a 142 piezas, lo que permite asignar mayor valor a los vehículos descartados.

Una fuente cercana al Gobierno explicó: “El mercado automotor es como un embudo obstruido. Hay que generar la necesidad de renovar. El plan canje permitiría que los usuarios entreguen su auto viejo y accedan a uno más nuevo con beneficios concretos”.

Antecedentes y posibles beneficios

Argentina ya implementó planes canje en 1995 y 1999. El primero ofrecía un 20% de descuento compartido entre el Estado, fabricantes y concesionarios. El segundo permitía entregar autos de más de 10 años a cambio de un cupo fijo para comprar otro vehículo, incluso usado, con beneficios como la exención de IVA y bonificaciones en patentamiento.

Hoy, se estudian medidas similares, como ampliar el cupo de importación sin arancel para autos híbridos y eléctricos, o eliminar derechos de exportación para terminales que acepten certificados de desguace como parte de pago.

Las fuentes consultadas aseguran que, si bien el proyecto está en análisis, su implementación podría concretarse en 2026. El objetivo es claro: renovar el parque automotor sin comprometer las cuentas públicas, incentivando la inversión privada y el acceso al crédito.