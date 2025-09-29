Se desploman los plazos fijos: ¿Cuánto rinden hoy los bancos por un depósito de $100000?

Las tasas de interés de los plazos fijos cayeron con fuerza en bancos públicos, privados y digitales. Por un millón de pesos a 30 días, la diferencia entre entidades ya supera los $12.000.

En un giro abrupto del panorama financiero local, las tasas de los plazos fijos en pesos registraron una caída generalizada en septiembre, alcanzando a grandes bancos, entidades regionales y financieras digitales. El ajuste impacta directamente en los rendimientos que reciben los ahorristas.

En apenas dos semanas, algunas entidades redujeron sus tasas nominales anuales (TNA) en más de 10 puntos. Por ejemplo, el Banco Nación recortó su TNA de 47 % (el 15 de septiembre) a 36 %. Eso se traduce en que un depósito de $1.000.000 a 30 días hoy produce alrededor de $1.029.589,04, un monto visiblemente menor al que se entregaba hace unas semanas.

Entidades como Santander ajustaron su TNA de 42 % a 35 %, lo que deja un retorno de $1.028.767,12 para un millón invertido por un mes. Otros bancos destacados siguen ofreciendo tasas en torno al 34 % y 35 %: Galicia, BBVA, Banco Macro, Credicoop, entre otros.

Plazo Fijo: ¿cuánto pagan los bancos?

Las diferencias en rendimiento entre entidades ya llegan a cifras notables. Por cada millón invertido a 30 días, la brecha entre la mejor oferta y la más baja ronda los $12.000. Algunas financieras ajustaron sus tasas de 50-55 % a 40-45 %, provocando que incluso los actores más agresivos terminen pagando rendimientos relativamente moderados.

En bancos provinciales, los recortes también fueron marcados. El Banco de la Provincia de Córdoba, por ejemplo, pasó de 52 % a 43 %.

Plazo Fijo: ¿Cuánto paga un depósito a 30 días?

Un Plazo Fijo paga en un mes con un de $100000, un interés de $2958,9. Es decir que en un mes vas a tener $102958,9.

Qué falla para los ahorristas

Para quienes buscaban “proteger” sus pesos con plazos fijos, el nuevo escenario complica la estrategia:

La inflación aún juega en contra y erosiona el poder adquisitivo del interés que se percibe.

La competencia entre bancos ahora exige estar atento a diferencias pequeñas para elegir la mejor opción.

Las entidades más pequeñas o digitales también se vieron obligadas a recortar para mantenerse coherentes con el mercado.

Lo que viene

El panorama financiero muestra una clara tendencia a que las tasas se ajusten a la baja, quizá de cara a mayores restricciones de liquidez o decisiones del Banco Central. En este contexto, los plazos fijos “tradicionales” pierden algo de su atractivo como refugio para los ahorros en pesos.

Para el ahorrista común, el desafío es mirar los rendimientos efectivos (no sólo las tasas nominales) y contemplar alternativas complementarias de inversión, incluso aquellas de mayor riesgo o en otros instrumentos financieros.