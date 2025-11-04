Salario Mínimo Vital y Móvil: en cuánto está en noviembre y qué es lo mínimo que te tienen que pagar por hora

El salario mínimo se mantiene en $322.200 en noviembre de 2025, mientras que ANSES aplica un aumento del 2,1% en jubilaciones y asignaciones. El 26 de noviembre hay una reunión para determinar un aumento.

Con una próxima actualización prevista para fines de noviembre del 2025, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) permanece sin modificaciones respecto a los meses anteriores, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Mientras tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un nuevo ajuste del 2,1% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, en línea con la movilidad mensual vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Salario mínimo de noviembre 2025: valores por jornada y hora trabajada

Durante noviembre, el SMVM se mantiene en $322.200 mensuales para los trabajadores que cumplen una jornada completa de 48 horas semanales. Para quienes trabajan bajo modalidad jornalizada, el valor se ubica en $1.610 por hora.

Esta estabilidad refleja una pausa en la actualización del piso salarial, que genera preocupación entre los gremios y sectores laborales, especialmente en un escenario de inflación persistente. La falta de incremento también presiona al Gobierno y a las partes del Consejo del Salario a reactivar las negociaciones para definir los próximos tramos de aumento.

Salario Mínimo Vital y Móvil en noviembre: $322200

en noviembre: Hora mínima en noviembre: $1610

Salario mínimo vital y móvil: ¿cómo repercute en ANSES?

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) funciona además como referencia directa para múltiples programas sociales y previsionales que administra ANSES, entre ellos las asignaciones familiares, pensiones no contributivas y la prestación por desempleo.

Con el piso fijado en $322.200, se consolida la base sobre la cual se calculan esos beneficios, destacando la necesidad de que su actualización sea oportuna para no atrasar el valor real de las prestaciones.

El 26 de noviembre hay una reunión para determinar un aumento

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el miércoles 26 de noviembre de 2025. En esa fecha se discutirá un ajuste al piso salarial a nivel nacional, lo cual servirá como guía en las discusiones paritarias de varios sectores.

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano hizo la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo con la Resolución 6/2025.

En el encuentro no solamente se actualizará el piso salarial. También se ajustarán las cuotas del fondo de desempleo.