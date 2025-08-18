Progresar: habilitan la inscripción a Superior y Enfermería ¿cómo hacerla por Internet?

La segunda convocatoria de las becas Progresar Superior y Enfermería ya está disponible para estudiantes terciarios y universitarios. La inscripción se realiza exclusivamente online, con requisitos académicos, socioeconómicos y sanitarios específicos.
El Ministerio de Capital Humano abrió este lunes la segunda convocatoria para las becas Progresar Superior y Progresar Enfermería, destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de todo el país.
La inscripción se realiza exclusivamente a través de la página oficial de Becas Progresar, utilizando una cuenta en Mi Argentina y un CBU o CVU a nombre del postulante.
Estas líneas del programa, liquidadas por ANSES, apuntan a fortalecer el acceso y la permanencia en estudios superiores, con especial énfasis en la formación de profesionales de la salud.
Progresar Superior y Enfermería: hasta cuándo te podés inscribir
La inscripción no puede realizarse en oficinas de Anses ni por otras vías. Además, siguen abiertas otras líneas del programa:
- Progresar Obligatorio: hasta el 1° de septiembre
- Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre de 2025
Progresar Enfermería: cuáles son los requisitos para postularse
Los interesados en Progresar Superior y Enfermería deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos 5 años y DNI vigente
- Tener entre 17 y 24 años si son ingresantes; hasta 30 años si son estudiantes avanzados; sin límite de edad para Enfermería
- No superar los tres salarios mínimos familiares ($966.000 en agosto de 2025), salvo quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez
- Haber egresado del nivel medio sin materias pendientes
- Estar cursando o ingresando a instituciones educativas reconocidas por el programa
- Cumplir con los requisitos académicos y participar en actividades complementarias
- Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo etario