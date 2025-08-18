Progresar: habilitan la inscripción a Superior y Enfermería ¿cómo hacerla por Internet?

La segunda convocatoria de las becas Progresar Superior y Enfermería ya está disponible para estudiantes terciarios y universitarios. La inscripción se realiza exclusivamente online, con requisitos académicos, socioeconómicos y sanitarios específicos.

El Ministerio de Capital Humano abrió este lunes la segunda convocatoria para las becas Progresar Superior y Progresar Enfermería, destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de todo el país.

La inscripción se realiza exclusivamente a través de la página oficial de Becas Progresar, utilizando una cuenta en Mi Argentina y un CBU o CVU a nombre del postulante.

Estas líneas del programa, liquidadas por ANSES, apuntan a fortalecer el acceso y la permanencia en estudios superiores, con especial énfasis en la formación de profesionales de la salud.

Progresar Superior y Enfermería: hasta cuándo te podés inscribir

La inscripción no puede realizarse en oficinas de Anses ni por otras vías. Además, siguen abiertas otras líneas del programa:

Progresar Obligatorio: hasta el 1° de septiembre

hasta el 1° de septiembre Progresar Trabajo: hasta el 30 de noviembre de 2025

Progresar Enfermería: cuáles son los requisitos para postularse

Los interesados en Progresar Superior y Enfermería deben cumplir con las siguientes condiciones: