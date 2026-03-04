Préstamos a jubilados del Banco Nación: ¿cuánto tenés que pagar de cuota si pedís un crédito de $2 millones?

En marzo del 2026 continúan vigentes los créditos del banco Nación para retirados. Si bien los intereses subieron progresivamente, se mantiene como una de las más atractivas del mercado.

En marzo del 2026 continúan vigentes los préstamos del Banco Nación para los jubilados. Estos créditos mantienen el interés más bajo para los retirados y tienen plazos de devolución de hasta 72 meses.

De esta manera, los jubilados y pensionados que reciben sus haberes en el banco público pueden acceder a una de estas líneas de crédito. En una de estas, pueden pedir hasta $50 millones y devolver hasta en 72 meses.

El programa se denomina Nación Previsional BNA y es para jubilados, pensionados o retirados en general que perciban sus haberes en Banco Nación.

El banco señaló que NO están incluidos dentro de esta línea los beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, aunque las mismas sean liquidadas por ANSES.

Este plan para retirados tiene que cumplir que la afectación de ingresos en que la cuota no supere el 35% de los haberes netos:

Para plazos hasta 72 meses: monto máximo de $50.000.000.

¿Cuánto tenés que devolver si pedís $2.000.000 en esta línea de crédito del Banco Nación?

El interés bajó con un Costo Financiero Total Efectivo de 86,78%. De esta manera, si solicitás $2.000.000 de préstamo a 36 meses tenés que devolver $130515 por mes.

Amortización del préstamo

1. Para todos los casos excepto aplicativo e@descuentos se aplicará sistema francés, con cuotas mensuales y consecutivas, en la forma de práctica por el Banco. Las cuotas se descontarán directamente de la caja de ahorros.

2. Para clientes que utilicen el aplicativo e@descuentos las cuotas deberán ser iguales, mensuales y consecutivas y se descontarán directamente del recibo de la jubilación o pensión a través del código de descuento que asigne ANSES al Banco.

Garantía

Se otorgará a sola firma y se instrumentará con pagaré.

Condiciones especiales

Se deberá autorizar a Banco Nación expresamente al descuento de las cuotas del préstamo de la cuenta abierta en este Banco, o de sus haberes que liquida ANSES conforme el mecanismo de e@descuentos.