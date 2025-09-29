Préstamo del Banco Nación para motos: cómo comprar una 110 en 24 cuotas de $85000

El Banco Nación ofrece en septiembre 2025 préstamos personales de hasta $40 millones para comprar motos 0 km a través de Tienda BNA+, con plazos de hasta 72 meses y una gestión 100% online.

En septiembre, el Banco Nación mantiene un préstamo muy atractivo para deliverys o para quienes necesiten una moto 0 km para trasladarse. El objetivo del programa es que puedan comprarla de manera totalmente financiada a través de Tienda BNA+, con un trámite 100% online.

En su página web, la entidad bancaria señala que financia hasta el 100% del valor de venta del vehículo (IVA incluido). No se financiará el patentamiento ni otros gastos o cargos adicionales, que quedan a cargo del cliente.

El monto máximo del préstamo es de hasta $40.000.000, mientras que el monto mínimo es de $100.000.

El destino es para la adquisición de motocicletas 0 km, así como también de otros productos disponibles en la tienda digital, como electrodomésticos, celulares, notebooks y herramientas. También se pueden financiar accesorios (indumentaria, cascos, etc.) siempre que estén publicados junto con el vehículo.

El plazo es de hasta 72 meses en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin período de gracia.

Interés y condiciones

Tasa Nominal Anual (TNA) fija: 52%

Tasa Efectiva Anual (TEA) fija: 66,37%

Costo Financiero Total (CFT) TNA: 62,92%

Costo Financiero Total (CFT) TEA: 84,64%

Para quienes perciben sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación, la cuota mensual no podrá superar el 35% de los ingresos netos. Para el resto de los solicitantes, el límite es del 30%.

¿Cuánto se paga según el préstamo?

Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 36 meses implica cuotas de alrededor de $87.000. Si se solicitan $2.000.000 en 36 meses, las cuotas rondarán los $174.000. Las motos más económicas arrancan en $1.500.000, lo que genera cuotas cercanas a los $130.000 mensuales en un plazo de 36 meses.

Una moto 110 en $1533000 se puede paar en 24 cuotas fijas de $85575.

¿Cómo tramitar el préstamo del Banco Nación?

Para tramitar el préstamo hay que cumplir los pasos en Tienda BNA+, comenzando de manera muy simple con el CUIL y el mail.

Luego, el sistema valida automáticamente si la persona puede acceder al crédito y hasta qué monto. En el mail de confirmación, el Banco detalla el monto máximo del préstamo otorgado y pide elegir el vehículo. Una vez autorizado, solo resta coordinar con la concesionaria o proveedor para la entrega.